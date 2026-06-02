عمار بن حميد يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان ويطّلع على إنجازاتها الأكاديمية

عجمان في 2 يونيو/وام/ ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، اجتماع مجلس أمناء الجامعة، الذي عُقد في مقرها، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس الأمناء.

وأكد سموه، في مستهل الاجتماع، أن جامعة عجمان تواصل أداء رسالتها الأكاديمية والتنموية بدعم ورعاية متواصلة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وحرص سموه على ترسيخ مكانتها صرحًا أكاديميًا يسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وتعزيز اقتصاد المعرفة، وترسيخ حضور دولة الإمارات في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وأشار سموه إلى أن الجامعة ماضية في تطوير برامجها الأكاديمية بما يواكب التحولات العلمية واحتياجات سوق العمل، ضمن رؤية تقوم على جودة التعليم، وتكامل المعرفة، وإعداد كفاءات قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن ملف التوطين يمثل أولوية في التوجهات الاستراتيجية للجامعة، انطلاقًا من أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، واستقطابها وتأهيلها وتمكينها، وبناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على دعم توجهات الدولة المستقبلية.

وثمّن سموه الجهود التي تبذلها إدارة الجامعة والهيئتان الأكاديمية والإدارية في تطوير الأداء المؤسسي والأكاديمي، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية والبحثية، ويرسّخ مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي.

اعتمد مجلس الأمناء، خلال الاجتماع، الموازنة السنوية للعام الأكاديمي 2026–2027، إلى جانب برامج أكاديمية جديدة، وقوائم الخريجين وفق متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيكل التنظيمي المحدّث للجامعة، إضافة إلى عدد من السياسات واللوائح التنظيمية الداعمة لمسيرة التطوير الأكاديمي والإداري.

واطّلع سموه على تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الأمناء، ومن بينها لجان الشؤون الأكاديمية، والتواصل المجتمعي، والتدقيق المالي، والاستدامة المالية، وما تضطلع به من أدوار في دعم الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء في القطاعات التعليمية والإدارية.

وقدّم سعادة الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، عرضًا حول أبرز مستجدات الجامعة وإنجازاتها الأكاديمية والبحثية والمؤسسية، وما حققته من حضور متقدم في التصنيفات العالمية، إلى جانب جهودها في تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتوسيع شراكاتها المحلية والدولية.

تطرق العرض إلى ما حققته جامعة عجمان من مراكز متقدمة في ثمانية تخصصات رئيسية على مستوى الدولة، إذ جاء تخصص طب الأسنان في المرتبة الأولى، فيما حلّ تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية في المرتبة الثانية، وفق تصنيف مؤسسة كيو إس العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2026.

وتواصل الجامعة تعزيز حضورها البحثي في مجالات ذات أولوية، تشمل الاستدامة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والهندسة الطبية الحيوية، والتكنولوجيا.

وأظهرت تصنيفات U.S. News & World Report تقدّم جامعة عجمان ضمن أفضل 200 مؤسسة تعليم عالٍ عالميًا في نسبة الأبحاث المصنفة ضمن أكثر 10% من الأبحاث اقتباسًا، وفي مؤشر التأثير المرجعي المعياري للاقتباسات العلمية، إلى جانب تحقيقها المرتبة 277 عالميًا في نسبة الأبحاث المصنفة ضمن أعلى 1% من الأبحاث الأكثر اقتباسًا.. وفي مجال التعاون البحثي الدولي، حققت الجامعة المرتبة الثانية عالميًا، بما يعكس اتساع شبكة شراكاتها البحثية الدولية.

واطّلع المجلس على مستجدات جهود الجامعة في تعزيز الاستدامة المالية وتنمية مواردها الوقفية، وما أثمرته من مبادرات نوعية، من بينها إطلاق كرسي الخطيب والعلمي للذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، ومختبر الأسواق المالية بالتعاون مع بنك عجمان، إضافة إلى عدد من المنح الدراسية الوقفية.

وتعكس هذه المبادرات متانة الشراكات التي تبرمها الجامعة، وتنامي الدعم لرسالتها الأكاديمية والمجتمعية ومع اقتراب الذكرى الأربعين لتأسيس جامعة عجمان في عام 2028، تواصل ترسيخ ثقافة العطاء المؤسسي، دعمًا لدورها بوصفها مؤسسة أكاديمية غير ربحية تعيد استثمار مواردها في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

واستعرض مدير الجامعة مستجدات مركز التعليم التنفيذي، الذي أطلق أول برامجه المتخصصة في مجالات الاتصال الحكومي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مستجدات مركز جامعة عجمان الطبي، الذي يقدم خدمات صحية متكاملة وفق أحدث المعايير الطبية، بما يدعم التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب السريري وخدمة المجتمع.

وفي ختام الاجتماع، أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أهمية مواصلة العمل المؤسسي لتطوير البيئة الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دور جامعة عجمان في إعداد أجيال مؤهلة تمتلك أدوات المعرفة والابتكار، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس أمناء الجامعة معالي عبدالله حميد المزروعي، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، أمين عام المجلس التنفيذي بعجمان، وسعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى صالح القرق، وسعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، وسعادة ماجد حسن جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، وسعادة الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان.