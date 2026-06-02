الشارقة الرقمية تؤكد جاهزيتها لقيادة تطوير برنامج الذكاء الاصطناعي المساعد

الشارقة في 2 يونيو/وام/ أكدت دائرة الشارقة الرقمية جاهزيتها لقيادة تطوير برنامج الشارقة للذكاء الاصطناعي المساعد، بالتنسيق مع الجهات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي بشأن تسريع الانتقال نحو حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد،.

وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية إن توجيهات سمو ولي عهد الشارقة تمثل مرحلة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للإمارة، وتؤكد الأهمية الاستثنائية لتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة عملية ومسؤولة، وبما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويدعم جودة الخدمات.

وأضاف أن الدائرة ستعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركاء، على تطوير برنامج متكامل يراعي جاهزية الجهات، ويبني القدرات الوطنية، ويحول فرص الذكاء الاصطناعي إلى قيمة ملموسة تخدم الإنسان والمجتمع.

وأوضحت الدائرة في هذا الصدد أن الذكاء الاصطناعي لم يكن مساراً منفصلاً عن استراتيجية التحول الرقمي في إمارة الشارقة، بل مكوّنا مدمجا ضمن محاورها الاستراتيجية، من الخدمات الرقمية والبيانات والبنية التحتية إلى الأمن السيبراني والتمكين الرقمي.

ووصفت الذكاء الاصطناعي المساعد اليوم بأنه فرصة لتسريع هذا التوجه والانتقال به إلى مستوى أكثر تركيزاً وتنفيذاً وجاهزية للمستقبل، بما ينسجم مع نهج الشارقة في التكامل الرقمي الذي يتمحور حول الإنسان، ويعزز كفاءة العمل الحكومي والسيادة الرقمية وبناء القدرات الحكومية المستدامة.

وستعمل دائرة الشارقة الرقمية خلال المرحلة المقبلة على تطوير نهج متكامل يقوم على مسارين متوازيين الأول يركز على إطلاق مبادرات فورية تعزز الوعي والجاهزية وتدعم التبني العملي المبكر، والثاني يهدف إلى بناء قدرة حكومية مستدامة للذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الإمارة من خلال تحديد الأولويات، وتقييم جاهزية الجهات، وتطوير الممكنات والأطر اللازمة للتبني المسؤول والآمن.

وستعزز الدائرة في هذا الصدد تعاونها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع، بما يضمن تطوير برنامج عملي قابل للتنفيذ، يعكس احتياجات الإمارة، ويحول فرص الذكاء الاصطناعي المساعد إلى قيمة ملموسة في الخدمات والعمليات الحكومية.