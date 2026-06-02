جمعية الإمارات الخيرية توزع 1400 أضحية وتنفذ 94 حجة بدل خلال العيد

رأس الخيمة في 2 يونيو / وام / أنجزت جمعية الإمارات الخيرية مشاريع إنسانية بارزة خلال حملتها "ضاعف أجرك" بموسم عيد الأضحى، شملت توزيع 1400 أضحية خارج الدولة، وتنفيذ 94 حجة بدل، وتوفير كسوة العيد لـ 300 أسرة متعففة.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن نجاح الحملة والوصول لآلاف المستفيدين يعكس ثقة المتبرعين، مثمنا عطاء المحسنين الذي يجسد قيم التكافل الراسخة في دولة الإمارات.

وشدد على مضي الجمعية قدماً في مبادراتها التنموية المستدامة لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً.





























حققت جمعية الإمارات الخيرية إنجازات إنسانية بارزة خلال موسم عيد الأضحى المبارك ضمن حملتها الموسمية "ضاعف أجرك" والتي هدفت إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وإيصال الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً داخل الدولة وخارجها، من خلال حزمة من المشاريع الخيرية التي استفاد منها آلاف الأشخاص.

وشملت الحملة تنفيذ مشروع الأضاحي خارج الدولة، حيث تم توزيع 1,400 أضحية على الأسر المتعففة والمحتاجة في عدد من الدول، بما أسهم في إدخال الفرحة على آلاف المستفيدين وتمكينهم من الاحتفال بشعائر العيد.

كما نفذت الجمعية 94 حجة بدل عن العاجزين صحياً وكبار السن والمتوفين، وفق الضوابط الشرعية المعتمدة، بما أتاح للمتبرعين أداء هذه الشعيرة العظيمة عن ذويهم وأقاربهم ممن تعذر عليهم الحج.

وفي إطار اهتمامها برسم البسمة على وجوه الأسر المتعففة، قامت الجمعية بتوزيع كسوة العيد على 300 أسرة، لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الملابس وإدخال السرور على الأطفال وأفراد الأسر قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية أن النتائج التي حققتها حملة "ضاعف أجرك" تعكس ثقة المتبرعين والشركاء في رسالة الجمعية الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع الموسمية أسهمت في الوصول إلى آلاف المستفيدين داخل الدولة وخارجها.

وقال الطنيجي نفخر بما حققته حملة "ضاعف أجرك" من أثر إنساني ملموس خلال موسم عيد الأضحى المبارك، ونثمن الدعم السخي من أهل الخير والمحسنين الذين كان لعطائهم الدور الأكبر في نجاح هذه المشاريع المباركة وستواصل الجمعية جهودها لتوسيع نطاق خدماتها الإنسانية والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، بما يجسد قيم العطاء والتكافل التي أرستها دولة الإمارات العربية المتحدة.

و تستمر جمعية الإمارات الخيرية في إطلاق المبادرات والمشاريع الخيرية والتنموية التي تسهم في تحسين حياة المستفيدين وتعزيز العمل الإنساني المستدام، انطلاقاً من رسالتها الرامية إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وخدمة المجتمعات الأكثر احتياجاً.