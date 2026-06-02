9.6 مليون درهم نفقات "بيت الخير" في حملة عيد الأضحى المبارك

دبي في 2 يونيو / وام / أنفقت جمعية بيت الخير 9 ملايين و644 ألفاً و437 درهماً ضمن حملتها الموسمية لعيد الأضحى المبارك بهدف إسعاد آلاف الأسر الأقل دخلاً، وتصدرت نفقاتها مساهمة بقيمة 5 ملايين درهم في مبادرة "مكرمة العيد" المحولة عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" لتعزيز التماسك المجتمعي.

ونفذت الجمعية حزمة من المشاريع شملت توزيع 1990 أضحية بقيمة تقارب 1.42 مليون درهم، و1200 ذبيحة ضمن مشروع "نُسُك" بقيمة 816 ألف درهم.

وشهدت الحملة تخصيص مليونين و291 ألفاً و500 درهم لمشروع "العيدية"، إلى جانب إنفاق مليون و155 ألف درهم على "كسوة العيد" والذي حظي بدعم سخي بلغ مليون درهم من بنك دبي الإسلامي، مما أسهم في اكتمال فرحة العيد لمئات الأسر المستحقة وأبنائها.