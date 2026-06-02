شراكة استراتيجية بين مجمع الشارقة للبحوث وميونيخ تك إكسبو لتعزيز التعاون التقني

الشارقة في 2 مايو /وام/ أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إبرام شراكة استراتيجية مع"ميونيخ تك إكسبو"، إحدى الجهات الأوروبية المتخصصة في تنظيم الفعاليات الدولية المعنية بالتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، بهدف تعزيز التعاون بين منظومات الابتكار في دولة الإمارات وأوروبا، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الناشئة والاستثمارات التقنية والتعاون البحثي الدولي.

تأتي الشراكة في إطار جهود المجمع لترسيخ مكانة إمارة الشارقة مركزاً عالمياً للابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال بناء شراكات نوعية مع مؤسسات ومنصات دولية متخصصة في الاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل.

وبموجب الشراكة، يعمل الجانبان على تطوير برامج ومبادرات لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتعزيز فرص التواصل بين المستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والشركات التقنية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة والتحول الرقمي والابتكار الصناعي.

وتتضمن الشراكة مشاركة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في المعرض والمؤتمر الدولي الذي تنظمه "ميونيخ تك إكسبو" بمدينة ميونيخ الألمانية، والمتخصص في التكنولوجيا الحديثة والاستثمار في الابتكار والتقنيات المستقبلية.

ومن المتوقع أن تشمل مشاركة المجمع حضوراً مؤسسياً واستراتيجياً، إلى جانب مشاركة عدد من الشركات الناشئة التابعة لمنظومته، واستعراض مشاريع ومبادرات تقنية متقدمة، من بينها "مركز سبارك للذكاء الاصطناعي"، فضلاً عن تنظيم لقاءات وجلسات تجمع المستثمرين ورواد الأعمال والباحثين والخبراء، وتسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات في تطوير منظومات الابتكار والتكنولوجيا وبناء بيئة داعمة للاقتصاد المعرفي والتقنيات المستقبلية.

وتهدف الشراكة إلى توفير منصة دولية تتيح للشركات الناشئة الإماراتية والأوروبية فرص الوصول المتبادل إلى الأسواق، وتعزيز الاستثمار والتوسع الدولي، إضافة إلى دعم تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات البحثية والتقنية في الجانبين.

وقال حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع إن الشراكة تعكس توجه المجمع نحو توسيع حضوره الدولي وبناء جسور تعاون مع مؤسسات ومنصات عالمية متخصصة في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في دعم الشركات الناشئة وتمكينها من الوصول إلى أسواق وفرص استثمارية جديدة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية بما يخدم الاقتصاد المعرفي ويعزز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار.

من جانبه، أكد البروفيسور الدكتور أحمد عبادة، مؤسس ورئيس مؤتمر "ميونيخ تك إكسبو"، أن التعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار خطوة مهمة نحو بناء جسور استراتيجية مستدامة بين أوروبا ودولة الإمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال إن المجمع يمثل نموذجاً متقدماً في دعم الابتكار وبناء بيئة متكاملة تجمع بين البحث العلمي وريادة الأعمال والتكنولوجيا المستقبلية، معرباً عن تطلعه إلى تعاون يسهم في إيجاد فرص جديدة للشركات الناشئة والمؤسسات الابتكارية في الجانبين.