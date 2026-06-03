"غرف دبي" تبحث مع رئيس وزراء مقاطعة كيب الغربية تعزيز حركة التجارة والاستثمار البينية

كيب تاون في 3 يونيو/ وام/ بحثت غرف دبي سبل تعزيز حركة التجارة والاستثمار مع مقاطعة كيب الغربية في جنوب أفريقيا، وذلك خلال اجتماع عقدته في مدينة كيب تاون مع معالي آلان ويندي، رئيس وزراء مقاطعة كيب الغربية، بمشاركة سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي.

واستعرضت غرف دبي، خلال الاجتماع، بيئة الأعمال المتكاملة في الإمارة وما تتيحه من فرص لتوسع الشركات الجنوب أفريقية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب أهمية دور دبي في حركة التجارة الدولية وتسهيل بناء الشراكات العابرة للحدود وتمكين مجتمع الأعمال المحلي من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتم عقد الاجتماع على هامش البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة دبي إلى كيب تاون، في إطار جهودها الرامية إلى دعم توسع الشركات العاملة في دبي إلى أسواق جنوب أفريقيا من خلال بحث آفاق التعاون مع الشركاء المحليين، واستكشاف مجالات جديدة للنمو في القطاعات كافة.

وأكد معالي آلان ويندي الالتزام بتعزيز وتوسيع العلاقات التجارية مع دبي ودولة الإمارات، وذلك في إطار الجهود لبناء جسور جديدة من الفرص الاقتصادية المشتركة، حيث تتوافق مكانة دبي العالمية كمركز رائد للتمويل والخدمات اللوجستية والسياحة والابتكار مع رؤيتنا لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يسهم في توفير فرص العمل.

وأضاف أن هناك العديد من الفرص الواعدة لتوسيع التعاون في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية التحويلية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، وغيرها من المجالات الواعدة، لافتا إلى مقاطعة كيب الغربية توفر بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على البنية التحتية المتطورة، والكوادر البشرية المؤهلة، إلى جانب سجل مثبت من النجاحات الاستثمارية، ما يجعلها شريكاً مثالياً للمستثمرين والشركات الراغبة في التوسع نحو أسواق أفريقيا.

من جانبه أكد سالم الشامسي، حرص غرف دبي لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مجتمع الأعمال في مقاطعة كيب الغربية وجنوب أفريقيا ككل، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في قطاعات متنوعة بما يعزز تنافسية الشركات، ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية تخدم المصالح المشتركة للطرفين.

وشدد على أهمية تطوير روابط الأعمال الثنائية، وبناء شراكات إستراتيجية بين شركات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم التعاون عبر مختلف القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن قيادة غرفة تجارة دبي لبعثة تجارية تضم شركات من دبي إلى جنوب أفريقيا تعكس الأولوية التي توليها الغرفة للسوق الجنوب أفريقية التي تعتبر الشريك التجاري الخامس لدبي في القارة الأفريقية خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن جنوب أفريقيا تتمتع بمكانة اقتصادية بارزة وإمكانات نمو واعدة، ما يجعلها شريكاً إستراتيجياً مهماً لمجتمع الأعمال في دبي، فيما تبرز مقاطعة كيب الغربية كمركز اقتصادي حيوي يحتضن العديد من القطاعات ذات الأولوية وخصوصاً تجارة المواد الغذائية.

وأضاف الشامسي أن هذه اللقاءات تأتي في إطار الحرص على ترسيخ أواصر التعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتعزيز فرص بناء شراكات مستدامة تسهم في تنمية حركة التجارة والاستثمار المتبادل، وتدعم توسع الشركات واستفادتها من الفرص النوعية التي تزخر بها كل من دبي ومقاطعة كيب الغربية في جنوب أفريقيا.