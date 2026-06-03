الإمارات في التصنيف الأول لبطولة الأندية الخليجية الثالثة لكرة القدم

الدوحة في 3 يونيو/ وام/ أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم تحديد يوم 9 سبتمبر المقبل موعداً لسحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 أكتوبر إلى 30 أبريل المقبلين.

وحدد اتحاد كأس الخليج العربي آلية توزيع المقاعد في النسخة المقبلة، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 12 نادياً بدلاً من ثماني أندية، من خلال تصنيف الاتحادات الوطنية وفق تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموسم 2026-2027.

وطبقاً للتصنيف، يتواجد اتحاد الإمارات لكرة القدم في التصنيف الأول بجانب اتحادات السعودية وقطر والعراق، إذ تنال هذه الاتحادات مقعدين في البطولة ، فيما يضم التصنيف الثاني اتحادات عمان والبحرين والكويت واليمن، وتنال هذه الاتحادات مقعداً واحداً في البطولة.

كما وجه الاتحاد الدعوة إلى الاتحادات الوطنية لتسمية الأندية التي ستمثلها في النسخة المقبلة.

وشدد الاتحاد الخليجي على ضرورة أن تكون الأندية المرشحة للمشاركة من أعلى الأندية ترتيباً في الدوري المحلي، بعد الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموسم ذاته.