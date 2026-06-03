"قوة الدفاع البحرين" تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة

المنامة في 3 يونيو/ وام/ أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين.

وقالت القيادة العامة، في بيان بثه وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، إن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة.

وأكدت أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.