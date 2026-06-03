عبدالله بن زايد ووزير خارجية البرتغال يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أبوظبي في 3 يونيو / وام / بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي باولو رانجيل، وزير الخارجية في جمهورية البرتغال، مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

كما استعرض الاتصال الهاتفي الانعكاسات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وناقش الجانبان سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلام المستدامين في المنطقة.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي باولو رانجيل، علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال، ومسارات التعاون في مختلف القطاعات التي تخدم جهود التنمية في البلدين.