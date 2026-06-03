"فيفا" يعتمد القوائم النهائية لمونديال 2026 بمشاركة قياسية لـ1248 لاعباً

زيورخ في 3 يونيو/ وام/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة قياسية تبلغ 1248 لاعباً يمثلون 48 منتخباً.

وتشهد النسخة المقبلة أكبر مشاركة في تاريخ كأس العالم، مع إقامة 104 مباريات، في خطوة تعكس التوسع غير المسبوق للبطولة وإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من المنتخبات واللاعبين والجماهير للمشاركة في الحدث العالمي.

وأوضح "فيفا" أن القوائم النهائية التي تم الكشف عنها أمس تجمع بين الخبرة والشباب، حيث سبق لـ357 لاعباً التواجد في قوائم منتخباتهم خلال نسخة واحدة على الأقل من كأس العالم، مقابل 891 لاعباً يستعدون لخوض البطولة للمرة الأولى.

وتبرز الفوارق العمرية بين المشاركين، حيث يعد الإسكتلندي كريغ غوردون أكبر اللاعبين سناً بعمر 43 عاماً و162 يوماً، فيما يعد المكسيكي جيلبرتو مورا الأصغر بعمر 17 عاماً و240 يوماً.

كما تضم القوائم 22 لاعباً دون سن العشرين، و7 لاعبين تجاوزوا الأربعين عاماً، إلى جانب 22 لاعباً سبق لهم التتويج بلقب كأس العالم.

وتشهد البطولة الظهور الأول لمنتخبات الرأس الأخضر وكوراساو والأردن وأوزبكستان، في انعكاس مباشر لتوسيع قاعدة المشاركة العالمية بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخباً.

ويواصل عدد من نجوم اللعبة كتابة التاريخ، إذ يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في مسيرتهم، في رقم قياسي غير مسبوق.

وتعكس القوائم الطابع العالمي لكرة القدم الحديثة، من خلال تمثيل 449 نادياً من 71 دولة. وتكشف أيضاً عن تباين واضح في مصادر اللاعبين بين المنتخبات، إذ يعتمد منتخبا قطر والسعودية بصورة شبه كاملة على لاعبي الدوري المحلي بواقع 25 لاعباً من أصل 26 في كل منتخب، فيما تضم منتخبات الرأس الأخضر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وكوراساو والسنغال وأوروغواي لاعبين محترفين بالكامل في دوريات خارجية.