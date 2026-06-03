تفاهم بين M42 و"أرسيرا" لدعم تطوير الصناعات الدوائية الحيوية وعلوم الحياة في أبوظبي

أبوظبي في 3 يونيو/ وام/ وقعت شركة M42، مذكرة تفاهم مع شركة "أرسيرا لايف ساينسز" العالمية المتخصصة في قطاع علوم الحياة، والتي تركز على تطوير حلول رعاية صحية مبتكرة ومستدامة، بهدف إرساء إطار تعاون إستراتيجي غير حصري يركز على تعزيز توطين الصناعات الدوائية الحيوية، والتطوير السريري، وابتكارات حلول الرعاية الصحية المستقبلية في أبوظبي.

يتماشى هذا التعاون مع جهود دائرة الصحة – أبوظبي الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لابتكار علوم الحياة، حيث سيسهم في بناء منظومة متكاملة لعلوم الحياة تشمل الأبحاث السريرية والعلاجات المبتكرة، بما يدعم معالجة الأمراض الوراثية والنادرة من خلال علاجات قابلة للتوسع.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل "أرسيرا" مع M42 على الاستفادة من البيانات الجينومية وقدرات الاستعلام في قواعد البيانات الجينومية لتقييم مدى انتشار مجموعة محددة من الأمراض الوراثية والنادرة.

ومن خلال دمج رؤى علم الجينوم التي تتيحها دائرة الصحة – أبوظبي، إلى جانب منصات البيانات المتقدمة وقدرات تقديم الرعاية الصحية لدى M42، مع خبرات "أرسيرا" في تطوير الأدوية في المراحل المتقدمة، وتطوير الأعمال، وإتاحة الوصول إلى الأسواق، يهدف التعاون إلى تسريع إدخال العلاجات المبتكرة وتحسين وصول المرضى إلى حلول علاجية متقدمة في المنطقة.

ويرتكز التعاون على أربع ركائز إستراتيجية رئيسية تشمل تطوير الأدوية المدعوم بعلم الجينوم عبر الاستفادة من الرؤى المستخلصة من البرامج الصحية والبحثية الوطنية المدعومة من دائرة الصحة – أبوظبي ومنصات بيانات M42 وخبرات "أرسيرا" في مراحل التطوير المتقدمة لدفع مسيرة الطب الدقيق والعلاجات المبتكرة، بما في ذلك العلاجات الخلوية والجينية.

كما تشمل الركائز تسريع التطوير السريري من خلال دعم التجارب السريرية في المراحل المتقدمة وتعزيز توليد الأدلة السريرية وتوسيع نطاق وصول المرضى إلى العلاجات المبتكرة، إلى جانب تطوير البنوك الحيوية المتقدمة وعلاجات الخلايا الجذعية والطب التجديدي بالاستفادة من القدرات المتاحة مثل بنك أبوظبي الحيوي لتمكين ابتكارات علاجية رائدة.

وتتضمن الركائز كذلك دعم التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر دمج التقنيات المبتكرة في مختلف مراحل سلسلة القيمة في علوم الحياة لتعزيز كفاءة التطوير وترسيخ ريادة أبوظبي في الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم فرص التعاون الفورية وبناء القدرات طويلة المدى ضمن منظومة الصحة وعلوم الحياة في أبوظبي.

ومن خلال هذا التعاون، ستضع M42 و"أرسيرا" إطاراً لتقييم الفرص المشتركة وتحديد حالات الاستخدام ذات الأولوية وتمكين التعاون في مجالات التطوير الدوائي والتسويق التجاري، فيما صُممت هذه الشراكة لدعم مسارات عملية للتنفيذ بالتزامن مع بناء قدرات طويلة المدى ضمن منظومة علوم الحياة في أبوظبي.

وأكدت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، أن التعاون يعكس القدرات المتنامية لأبوظبي في علوم الحياة وطموحها لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لابتكارات الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن جهود الدائرة في تطوير التشريعات والبنية التحتية للبيانات والرؤى الجينومية والأبحاث السريرية تهيئ بيئة داعمة لتسريع تطوير المستحضرات الدوائية الحيوية والعلاجات المستقبلية للأمراض الوراثية والنادرة.

من جانبه قال الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية المتكاملة لدى M42، إن الشراكة مع "أرسيرا" تعزز منظومة علوم الحياة في أبوظبي من خلال توظيف قدرات علم الجينوم والبيانات والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية، إلى جانب خبرات "أرسيرا"، لدعم الصناعات الدوائية الحيوية والتطوير السريري وتحويل الابتكار إلى حلول علاجية تخدم المرضى.

من جهتها أكدت إيزابيل أفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة "أرسيرا لايف ساينسز"، أن التعاون يعكس قوة منظومة علوم الحياة في أبوظبي، من خلال الجمع بين قدرات الابتكار والتصنيع وتسهيل وصول المرضى إلى العلاجات بما يحقق أثراً مستداماً.