منتخب الإمارات لقفز الحواجز يشارك في بطولة "دوفيل الدولية" بفرنسا

دوفيل - فرنسا في 3 يونيو/ وام/ يشارك فرسان منتخبنا الوطني لقفز الحواجز في منافسات بطولة "دوفيل الدولية" بفرنسا فئة الثلاث نجوم، التي تنطلق غدا وتستمر حتى 7 يونيو الجاري.

وينافس منتخبنا الوطني مع نخبة فرسان المنتخبات من فرنسا، والبرتغال، وإسبانيا، وبلجيكا، وإيرلندا، وبريطانيا، والمكسيك، وأندورا، ولوكسمبورغ، وموناكو، وسويسرا، ضمن سلسلة البطولات الأوروبية استعدادا لبطولة العالم 2026، بدعم الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني الفرسان عبد الله حميد المهيري، وعبد الله محمد المري، وعمر عبد العزيز المرزوقي، وسالم أحمد السويدي وحميد عبد الله المهيري، ويفتتح مشاركته بعد غد في منافسة الفرق من جولتين على حواجز الـ1.50 متر، وصولا إلى منافسة الجائزة الكبرى التي تختتم بها البطولة الأحد المقبل على حواجز الـ1.55 متر.

وتشكل البطولة محطة مهمة للمنافسة على المراكز المتقدمة على مستوى البطولات الدولية الأوروبية، وفرصة نوعية لاختبار جاهزية الفرسان والخيول في أجواء تنافسية عالية المستوى على ميادين رملية بالمدينة الفرنسية التي تتميز بمكانتها التاريخية في رياضة الفروسية، وسط حضور جماهيري كبير، ما يضفي أهمية خاصة على أجندة بطولات الموسم الدولي لقفز الحواجز.