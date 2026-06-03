"معرفة دبي" تستأتف زيارات ضمان الجودة للمدارس الخاصة اعتباراً من العام الدراسي 2026 - 2027

دبي في 3 يونيو / وام / أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي استئناف زيارات ضمان الجودة للمدارس الخاصة في الإمارة اعتباراً من العام الدراسي 2026 - 2027 ضمن نهج متجدد يركز على دعم المدارس وتحسين تجربة الطلبة ورفع مستويات الإنجاز الأكاديمي وتعزيز ثقة أولياء الأمور بجودة التعليم في دبي.

وتأتي الخطوة انسجاماً مع مستهدفات إستراتيجية التعليم في دبي 2033 التي تضع الطالب في قلب العملية التعليمية وتسعى إلى توفير تعليم عالي الجودة لجميع الطلبة بما يدعم مستهدفات خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية ويعزز مكانة الإمارة بين أفضل المدن العالمية في جودة التعليم.

وأكدت الهيئة أن مؤسسة ضمان الجودة والالتزام تواصل تطوير أدوات ضمان الجودة باعتبارها ركيزة أساسية للتحسين المستمر ورفع جاهزية المدارس وتعزيز تنافسيتها فيما استمرت خلال العامين الدراسيين الماضيين في متابعة جودة التعليم عبر مجموعة من الأدوات شملت مراجعة التقييم الذاتي وتحليل البيانات وزيارات المدارس الجديدة وتقديم الدعم والتوجيه للمدارس الخاصة.

وأوضحت الهيئة، أن زيارات ضمان الجودة خلال العام الدراسي المقبل ستعتمد نهجاً مرناً ومتعدد المسارات يستند إلى البيانات واحتياجات كل مدرسة حيث ستشمل زيارات شاملة تنفذها فرق متخصصة وتنتهي بإصدار تقارير تفصيلية إلى جانب زيارات متابعة قصيرة تركز على محاور محددة وتختتم بتقارير مختصرة توضح نقاط القوة وفرص التطوير.

وقالت فاطمة إبراهيم بالرهيف المدير التنفيذي لمؤسسة ضمان الجودة والالتزام في الهيئة إن استئناف الزيارات يعزز الشراكة مع المدارس والمجتمع التعليمي لضمان حصول كل طالب في دبي على تعليم عالمي المستوى، مشيرة إلى أن الزيارات قصيرة الإشعار تسهم في تقديم صورة أكثر واقعية عن الحياة المدرسية اليومية وتدعم تطوير الأداء بصورة مستدامة.

وأضافت أن الهيئة ستطبق خلال الزيارات إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في دولة الإمارات بما يضمن الاتساق والوضوح ويرسخ جودة المخرجات التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية