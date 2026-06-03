"يوروستات" : تقدم اقتصادي وتراجع بيئي للاتحاد الأوروبي في التنمية المستدامة 2026

بروكسل في 3 يونيو / وام / أصدر مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" تقريره لعام 2026 حول تقدم الاتحاد الأوروبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كاشفاً عن نتائج متباينة تجمع بين التقدم الملحوظ في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية واستمرار التحديات البيئية والدولية.

وأظهر التقرير تحقيق الاتحاد الأوروبي قفزات نوعية في خمسة أهداف رئيسية أبرزها العمل اللائق والتعليم والمساواة، إلى جانب تسجيل تقدم معتدل في تسعة أهداف أخرى شملت الصناعة والابتكار والقضاء على الجوع، في حين لم يُسجل أي تقدم يُذكر في هدف الشراكات الدولية.

وحذر التقرير من تراجع ملحوظ في الأهداف البيئية، وتحديداً في مجالي الحياة في البر والمياه النظيفة، مؤكداً في ختامه أن الاتحاد يواصل مسيرته نحو تحقيق التنمية المستدامة رغم العقبات التي يفرضها التدهور البيئي وتعثر آليات التعاون الدولي.