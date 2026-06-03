أبوظبي توسع تطبيق المواقف الذكية عبر منظومة دفع آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 3 يونيو / وام / أعلنت شركة كيو موبيليتي بدء تفعيل نظام المواقف الذكية في مباني المواقف الطابقية العامة بإمارة أبوظبي، وذلك تحت الإشراف التنظيمي لمركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل.

ويتيح النظام الجديد خدمة الدفع التلقائي لرسوم المواقف عبر محفظة المستخدم في تطبيق "درب"، بما يوفر تجربة أكثر سهولة وكفاءة لمستخدمي المواقف العامة.

وشهدت المرحلة الأولى من التفعيل تطبيق النظام في مباني المواقف الطابقية العامة الواقعة داخل جزيرة أبوظبي، وتشمل مبنى المواقف الطابقية العامة رقم 1 في قطاع شرق 01-3، والذي يضم 394 موقفاً، ومبنى المواقف الطابقية العامة رقم 5 في قطاع 02-3، والذي يضم 265 موقفاً.

كما تم تطبيق النظام في القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد، التي تضم 1446 موقفاً، وتشمل القطاع ME9 والقطاع ME10 والقطاع ME12، إضافة إلى المواقف المخصصة لأصحاب الهمم ضمن المواقع المشمولة بالخدمة.

ويعتمد النظام على منظومة تقنية متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف التلقائي على لوحات المركبات، حيث تبدأ مدة الوقوف تلقائياً عند دخول المركبة إلى الموقف، فيما يتم احتساب الرسوم المستحقة وخصمها مباشرة من محفظة "درب" الإلكترونية عند مغادرتها.

وأكدت شركة كيو موبيليتي أهمية توفر رصيد كافٍ في محفظة "درب" الإلكترونية قبل استخدام الخدمة، لضمان الاستفادة من نظام الدفع التلقائي وتجنب مخالفات عدم السداد، مشيرة إلى أن رسوم المواقف الخاضعة للنظام الذكي تبلغ درهمين للساعة الواحدة وبحد أقصى 15 درهماً لمدة 24 ساعة، وذلك على مدار الساعة طوال أيام السنة.