برنامج الإمارات القطبي يشارك في اجتماع معاهدة القارة القطبية الجنوبية في اليابان

أبوظبي في 3 يونيو / وام / سجل برنامج الإمارات القطبي مشاركته الثانية في الاجتماع التشاوري الثامن والأربعين لمعاهدة القارة القطبية الجنوبية (ATCM48) والاجتماع الثامن والعشرين للجنة حماية البيئة (CEP28)، اللذين عُقدا في مدينة هيروشيما باليابان خلال الفترة من 11 إلى 21 مايو 2026، بما يعزز حضور دولة الإمارات العربية المتحدة المتنامي في حوكمة القارة القطبية الجنوبية وأبحاثها العلمية.

وخلال مشاركته، ركّز وفد دولة الإمارات على متابعة المناقشات العامة والمساهمة في أعمال لجنة حماية البيئة من خلال الدكتورة عائشة السويدي، كبيرة المستشارين العلميين لبرنامج الإمارات القطبي، كما شاركت دولة الإمارات، بالتعاون مع جمهورية بلغاريا، في تقديم ورقة عمل مشتركة بشأن إنشاء وحدة فرعية جديدة، وهي مبادرة يقودها المركز الوطني للأرصاد ضمن برنامج الإمارات القطبي، وتمثل نموذجاً عملياً للتعاون العلمي الدولي في إطار منظومة معاهدة القارة القطبية الجنوبية.

وتسهم منظومة معاهدة القارة القطبية الجنوبية في تعزيز التعاون العلمي الدولي وحماية البيئة الفريدة للقارة.

ويعكس انخراط دولة الإمارات في هذه الجهود التزامها بالدبلوماسية العلمية والإدارة المسؤولة للبيئة، في إطار استعدادها لتعزيز مشاركتها في الاجتماع التشاوري التاسع والأربعين لمعاهدة القارة القطبية الجنوبية ATCM49 .