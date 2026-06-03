نقل 524 ألف راكب عبر وسائل النقل في عجمان خلال عطلة عيد الأضحى

عجمان في 3 يونيو / وام / سجلت هيئة النقل في عجمان نمواً ملحوظاً بنسبة 19% في أعداد مستخدمي وسائل النقل المختلفة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث نقلت 524,006 ركاب مستفيدة من خطة تشغيلية مرنة ومتابعة ميدانية مكثفة.

واستحوذت مركبات الأجرة على النصيب الأكبر من حركة النقل بواقع 452,632 راكباً بفضل انتشارها الواسع وسهولة الحجز الذكي، في حين بلغ عدد مستخدمي خدمات النقل العام والبحري 71,374 راكباً تنقلوا عبر الخطوط الداخلية والخارجية وخدمة العبرة وخطي أبوظبي والعين.

وأكد المهندس سامي علي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، أن الأرقام المحققة تعكس كفاءة المنظومة التشغيلية وقدرتها العالية على التعامل بمرونة مع فترات الذروة، مشيراً إلى سعي الهيئة المستمر لتطوير خدماتها عبر حلول ذكية ومتكاملة تدعم جودة الحياة، وتنسجم تماماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 في ترسيخ تنقل حضري مستدام وآمن ومريح لجميع شرائح المجتمع.

















أعلنت هيئة النقل في عجمان نقل 524,006 ألف راكب عبر مختلف وسائل النقل في الإمارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بنمو بلغ 19% مقارنة بالفترة ذاتها من عطلة العيد العام الماضي.

وأظهرت بيانات الهيئة أن مركبات الأجرة استحوذت على النصيب الأكبر من حركة النقل خلال العطلة، بعدما نقلت و 452,632 ألف راكب، مستفيدة من انتشارها في مختلف مناطق الإمارة وسهولة الوصول إليها، إلى جانب خدمات الحجز الذكي عبر التطبيقات الإلكترونية.

وبلغ عدد مستخدمي خدمات النقل العام والبحري 71,374 الف راكب، شملت الخطوط الداخلية والخارجية، وخدمة العبرة، وخطي أبوظبي والعين، في مؤشر على تنامي الإقبال على خيارات النقل الجماعي والمتنوع في الإمارة.

وأوضحت الهيئة أن النتائج المحققة جاءت ثمرة خطة تشغيلية مرنة أُعدت مسبقاً للتعامل مع كثافة الحركة خلال العطلة، وشملت تعزيز جاهزية الأسطول، وتكثيف المتابعة الميدانية، ورفع كفاءة الخدمات، بما أسهم في تلبية الطلب المتزايد وضمان انسيابية حركة النقل.

وقال المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، إن الأرقام المسجلة خلال عطلة عيد الأضحى تعكس كفاءة المنظومة التشغيلية لهيئة النقل في عجمان، وقدرتها على مواكبة فترات الذروة بمرونة عالية، مشيراً إلى أن فرق العمل واصلت جهودها الميدانية لضمان تجربة نقل آمنة ومريحة للمتعاملين.

وأكد أن الهيئة تمضي في تطوير خدماتها عبر حلول ذكية ومتكاملة، تعزز موثوقية النقل وتدعم جودة الحياة في الإمارة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 في ترسيخ تنقل حضري مستدام وآمن، وتوفير بنية نقل مرنة تخدم مختلف شرائح المجتمع.