سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة

الشارقة في 3 يونيو/ وام/ ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة، في مكتب سموه بمقر الجامعة.

ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس الجدد، مقدماً سموه الشكر والتقدير لكافة أعضاء المجلس السابق على ما أسهموا به من جهود حثيثة ساهمت في تطوير الجامعة والنهوض بمستواها على مختلف الأصعدة، مُثنياً سموه على دورهم المحوري في مسيرة تقدمها وتطورها، مؤكداً سموه دعمه لأعضاء المجلس الحالي وما سيقدمونه من آراء ومقترحات بنّاءة، معرباً سموه عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم، وأن تُسهم رؤاهم في تعزيز تطور الجامعة واستدامة تميزها على كافة المستويات الأكاديمية والبحثية والمؤسسية.

وأشاد سمو رئيس جامعة الشارقة بما حققته الجامعة من إنجازات عززت سمعتها المؤسسية، وساهمت بتقدمها في التصنيفات الدولية، إضافة إلى إطلاق مبادرات استراتيجية في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ومحاكاة الرعاية الصحية والابتكار، مثنياً سموه على استمرار العمليات الأكاديمية والبحثية، والوصول إلى تخريج الطلبة في المواعيد المقررة رغم التحديات التي تواجه المنطقة.

وأكد سموه أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود ومواصلة تطوير منظومة البحث العلمي وتحديث البرامج الأكاديمية لمواكبة التحولات التكنولوجية، وتسريع استيعاب التقنيات الناشئة في التعليم والبحث والعمليات المؤسسية، إلى جانب الحرص على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، واستقطاب الكفاءات الأكاديمية المتميزة، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص محلياً ودولياً، مشدداً سموه على أهمية الاستثمار في تطوير المواهب الإماراتية وتنمية القيادات المستقبلية، معرباً سموه عن ثقته بقدرة الجامعة على ترسيخ مكانتها كجامعة بحثية رائدة في خدمة دولة الإمارات والمنطقة.

واعتمد المجلس الموازنة التشغيلية للجامعة للعام الأكاديمي 2026-2027م، والتي بلغت 1.36 مليار درهم، كما اعتمد المجلس تخريج دفعة جديدة من الطلبة الذين استكملوا متطلبات التخرج حتى نهاية فصل الربيع 2025-2026م، والبالغ عددهم الإجمالي 1927 خريجاً وخريجة، منهم 1500 بدرجة البكالوريوس، و66 بدرجة الدكتوراه، و355 بدرجة الماجستير، و6 بدرجة دبلوم الدراسات العليا.

واعتمد المجلس عدداً من البرامج الأكاديمية الجديدة، التي تواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة وتُعزز قدرة الجامعة على توفير الكفاءات اللازمة للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية، وهي دكتوراه الفلسفة في التمريض، ودكتوراه الفلسفة في علوم التشخيص المتقدم والمختبرات الطبية، وماجستير العلوم في التكنولوجيا النووية وإدارة الإشعاع، وماجستير الآداب في الاتصال المؤسسي الرقمي، وماجستير الآداب في الإعلام الرقمي، وبكالوريوس الآداب في علم النفس.

وأقر المجلس إنشاء مركز جامعة الشارقة للروبوتات، والبدء في تأسيس مركز جامعة الشارقة للابتكار بالشراكة مع شركة "LG". كما اطلع المجلس على أنشطة مركز جواهر القاسمي للدراسات الفلسطينية.

واطلع المجلس على جاهزية انطلاق مركز جامعة الشارقة و"إي آند الإمارات" للابتكار، إضافة إلى اعتماد النسخة المحدثة من استراتيجية الجامعة "EDGE" للفترة 2024-2030، وخطة تعزيز منظومة البحث العلمي بالجامعة، وإطار حوكمة الجامعة والهيكل التنظيمي المُحدَّث.

واعتمد المجلس ترقية 23 عضواً من أعضاء الهيئة التدريسية، منهم 13 إلى درجة أستاذ، و10 إلى درجة أستاذ مشارك، تقديراً لجهودهم البحثية والأكاديمية المتميزة وخدمتهم للمجتمع، وتحفيزاً لتقديم المزيد، بجانب دورهم المتميز في استخدام وسائل التعليم والتعلم الحديثة.

واطلع المجلس على تقرير الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، الذي استعرض خلاله أداء الجامعة وإنجازاتها خلال العام الأكاديمي 2025-2026م في قطاع البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، وتطوير وتحديث مصادر البحث العلمي وخدمة المجتمع، وربط مخرجاته مع الأجندة الوطنية لخطط التنمية والأولويات الاستراتيجية للدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، ما يعزز موقع الجامعة الريادي في الدولة والمنطقة.

وتناول عجمي أداء الجامعة طبقا للتصنيفات الدولية، مستعرضا تطور واستدامة تقدم الجامعة في مختلف التصنيفات، والاعتمادات الأكاديمية الوطنية والدولية للبرامج المستحدثة لعام 2025-2026م، والتي بلغت 49 برنامجاً على النحو التالي: 9 برامج دكتوراه، و24 برنامج ماجستير، و15 برنامج بكالوريوس، وبرنامج دبلوم دراسات عليا، ليصبح إجمالي ما تطرحه الجامعة من برامج أكاديمية معتمدة 158 برنامجا.

وتطرق تقرير مدير جامعة الشارقة إلى جدوى البرامج الأكاديمية المطروحة ومدى مواءمتها لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي خلال الفترة الحالية والمستقبلية، واستقطاب الكفاءات الأكاديمية المؤهلة، إلى جانب استعراض خطة الجامعة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية والبنية التحتية اللازمة للتدريب السريري لطلبة كليات الطب والعلوم الصحية والصيدلة، بالإضافة إلى عرض لإنجازات الطلبة في الأنشطة الأكاديمية والرياضية والثقافية والفنية، ومستجدات مشروع إنشاء فرع جامعة الشارقة في جمهورية مصر العربية.

كما اطلع المجلس على تقارير اللجان المتخصصة، وتشمل تقرير اللجنة المالية وتقرير لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، وتقرير لجنة التوطين، وتقرير اللجنة الأكاديمية.

حضر الاجتماع إلى جانب سموه كل من الدكتور منصور محمد بن نصّار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتورة محدّثة يحيى الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مستشار رئيس جامعة الشارقة مدير مجمع الشارقة للفضاء والفلك، والدكتورة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة هيئة شؤون الأسرة سابقاً، والدكتور محمد يوسف بني ياس مستشار شؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور يونس حسن الملا خبير الاستراتيجيات والتطوير المؤسسي، والدكتور جاك فيرمونت رئيس جامعة أوتاوا في كندا سابقاً، والدكتور محمد حمدي بن عبد الشكور نائب رئيس جامعة مالايا في ماليزيا سابقاً، والدكتور باول أوبرن عميد كلية العلوم الصحية ونائب رئيس جامعة ماك ماستر في كندا، والدكتور كمال يوسف التومي أستاذ الهندسة الميكانيكية والمدير المشارك لمركز المياه النقية والطاقة النظيفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور أسامة الخطيب أستاذ علوم الحاسوب والهندسة الكهربائية ومدير مركز ستانفورد للروبوتات في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية.