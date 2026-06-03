مؤسسة الشارقة للفنون تفتح باب التقديم للإصدار الثامن من "كورنيش"

الشارقة في 3 يونيو / وام / أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون فتح باب التقديم للمشاركة في الإصدار الثامن من كتاب القصص المصورة "كورنيش"، الذي يتيح منصة لفناني الكوميك والرسامين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي لعرض أعمالهم واستكشاف أشكال متنوعة من السرد البصري والتجريب الفني.

ودعت المؤسسة الرسامين وفناني الكوميك ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق إلى تقديم مقترحات لقصص مصورة من ست صفحات، على أن يتم اختيار مجموعة من الأعمال لنشرها ضمن الإصدار الجديد، كما سيشارك الفنانون المختارون في ملتقى يمتد ثلاثة أيام في الشارقة لتبادل الأفكار وتطوير مشاريعهم قبل تسليمها بصيغتها النهائية.

ويتيح "كورنيش" مساحة مفتوحة للتجريب والاستكشاف، ويستقبل أعمالاً تتناول موضوعات متنوعة تشمل التجارب الشخصية والخيال العلمي والفانتازيا والميثولوجيا وتاريخ الفن، بما يعكس تنوع المشهد الإبداعي في المنطقة.

وأوضحت المؤسسة أن المقترحات يجب أن تتضمن قصة مصورة من ست صفحات بالضبط، مع إمكانية استخدام اللغة العربية أو الإنجليزية أو تقديم العمل من دون حوار، فيما يُترك للفنان اختيار الوسيط المناسب سواء كان تقليدياً أو رقمياً أو متعدد الوسائط.

ويعود مشروع "كورنيش" إلى عام 2019، حين انطلق كورشة عمل متخصصة في صناعة الكوميك، قبل أن يتطور إلى مشروع نشر جماعي يهدف إلى دعم ممارسات السرد البصري وفنون القصص المصورة في المنطقة.

وأشارت المؤسسة إلى أن الفنانين يحتفظون بكامل حقوق الطباعة والنشر الخاصة بأعمالهم، مع منحها حقوق النشر الأولية ضمن الكتاب، لافتة إلى أن الإصدار الثامن سيُطلق خلال "نقطة لقاء 2026"، المعرض السنوي للكتاب الفني الذي تنظمه المؤسسة.

ويستمر استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الشارقة للفنون حتى يوم 30 يونيو الجاري.