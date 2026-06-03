الجامعة القاسمية تؤهل 42 أكاديميا في كازاخستان لتعليم العربية للناطقين بغيرها

الشارقة في 3 يونيو / وام / نظّمت الجامعة القاسمية، ممثلة في مركز اللغات التابع لها، دورة تدريبية متخصصة ومتقدمة تحت عنوان "مناهج وطرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها"، احتضنتها جامعة الفارابي الوطنية بجمهورية كازاخستان، وشهدت مشاركة 42 متدرباً ومتدربة من أعضاء الهيئات التدريسية ومعلمي اللغة العربية في مختلف الجامعات والمعاهد الكازاخية.

واستهدفت هذه الدورة، التي تولى تقديمها الدكتور محمد أحمد صحصاح مدير مركز اللغات بالجامعة القاسمية، العمل على تطوير الكفايات التعليمية والارتقاء بالمهارات المهنية واللغوية لدى الأكاديميين المشاركين، وذلك من خلال استعراض أحدث المناهج العلمية والاتجاهات العالمية المعاصرة في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، إلى جانب التركيز على محاور تخصصية دقيقة شملت أساليب تحليل النصوص وآليات تطوير المحتوى التعليمي.

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، أن تنظيم هذه الدورة في كازاخستان يأتي كخطوة أساسية تترجم إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى تعزيز آفاق التعاون الأكاديمي الدولي ونشر لغة الضاد على نطاق عالمي، بما يجسد الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومؤسس الجامعة القاسمية، في دعم اللغة العربية وتيسير تعلمها ونشرها في مختلف بقاع الأرض.

وذكر الأستاذ الدكتور عواد الخلف أن الجامعة القاسمية نجحت في ترسيخ مكانتها حتى أصبحت مرجعاً أكاديمياً مرموقاً وبيت خبرة دولي في مجال إعداد وتطوير مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مشيراً إلى أن نقل هذه الخبرات التراكمية إلى الأكاديميين والمعلمين في جمهورية كازاخستان يسهم بشكل فاعل في تمكينهم من امتلاك أحدث الأدوات والأساليب التعليمية المبتكرة، كما يعزز في الوقت ذاته جسور التبادل الأكاديمي والمعرفي المشترك بين الجانبين.

وأوضح الدكتور محمد أحمد صحصاح أن البرنامج التدريبي للدورة تميز بالزخم، إذ امتد على مدار 15 يوماً تدريبياً مكثفاً بواقع 72 ساعة تدريبية، مشيراً إلى أن الدورة حظيت بتفاعل لافت ونقاشات مثرية من قبل المشاركين الذين أبدوا إشادتهم الكبيرة بالمستوى العلمي والتنظيمي الرفيع للبرنامج، ومبدين إعجابهم بسلسلة الجامعة القاسمية التعليمية المتكاملة والمخصصة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وفي ختام أعمال الدورة التدريبية، قامت الجامعة القاسمية بمنح المشاركين والمشاركات شهادات حضور وتخرج معتمدة من الجامعة، وترافق ذلك مع إشادة واسعة من قبل إدارة جامعة الفارابي الوطنية بالدور الريادي والمسؤول الذي تضطلع به الجامعة القاسمية في خدمة لغة القرآن الكريم ونشر الثقافة العربية السمحاء على المستوى الدولي.