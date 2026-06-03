لربط العاصمة بـ "وول ستريت".. سوق أبوظبي للأوراق المالية و"FINTECH.TV" يطلقان أول استوديو بث مالي مباشر في المنطقة

أبوظبي في 3 يونيو / وام / أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومنصة البث العالمية المخصصة لرواد الأعمال والمستثمرين "FINTECH.TV" التي تتخذ من بورصة نيويورك مقراً رئيسياً لها، عن شراكة إستراتيجية تهدف إلى إطلاق أول استوديو دولي مباشر للأخبار المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليبث رسالته الإعلامية انطلاقاً من قاعة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتسجل منصة "FINTECH.TV"، بموجب هذا التعاون، حضوراً يومياً دائماً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتصبح بذلك أول شركة إعلامية مالية عالمية تبث بشكل منتظم من داخل السوق، ويسهم هذا التعاون في تأسيس رابط إعلامي مباشر وفوري بين العاصمة أبوظبي و"وول ستريت" عبر استوديوهات المنصة في كلٍ من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة نيويورك، حيث من المقرر أن ينطلق البث من الاستوديو الجديد اعتباراً من الثامن من شهر يونيو لعام 2026.

وتوسع هذه الشراكة نطاق وصول المستثمرين الدوليين إلى أسواق رأس المال في إمارة أبوظبي، وذلك بالتزامن مع تنامي اهتمام المستثمرين العالميين بالاقتصادات التي تتسم بالمرونة وتوفر فرص نمو مُطَّرِد، وترتكز على أسس اقتصادية راسخة وقطاعات مستقبلية واعدة تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، والصناعات المتقدمة.

وأكد عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو تعزيز حضور أبوظبي ضمن المشهد الاستثماري العالمي، وقال إن هذه الخطوة تأتي في مرحلة يزداد فيها توجه المستثمرين نحو الأسواق التي تتمتع بالمرونة، وتوفر فرص نمو مُطَّرِد، وترتكز على أسس اقتصادية قوية ورؤية طويلة الأمد، إلى جانب إتاحتها الوصول إلى القطاعات الواعدة التي تسهم بفاعلية في رسم ملامح اقتصاد المستقبل.

وأضاف النعيمي أن هذا التعاون يسهم في ترسيخ هذا الحضور العالمي من خلال توفير رؤى وتحليلات موثوقة ومتابعة مباشرة تنقل صورة واضحة وشفافة عن أداء السوق من قلب أبوظبي إلى المستثمرين والمتابعين حول العالم، مشيرا إلى أن أهمية هذه الشراكة لا تقتصر فقط على ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية، بل تمتد لتشمل تعزيز دورها كمركز دولي للفرص والحوار والريادة في القطاع المالي.

وقال فينس موليناري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "FINTECH.TV"، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية يُعد من بين أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الشركات المدرجة فيه عبر قطاعات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، تتمتع بحضور وتأثير يتجاوزان حدود المنطقة.

وأكد أنه على مدى سنوات، حرصت المنصة على زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومتابعة التطور اللافت الذي يشهده هذا السوق حتى أصبح نموذجاً استثنائياً بكل المقاييس، معتبراً أن وجود استوديوهات المنصة في كلٍ من بورصة نيويورك وسوق أبوظبي للأوراق المالية يعكس المكان الطبيعي لشبكة إعلام مالي عالمية تسعى جاهدة إلى مواكبة أبرز مراكز المال والاستثمار.

وأوضح تروي ماكغواير، الشريك المؤسس ورئيس المحتوى والعمليات العالمية في "FINTECH.TV"، أن الاستوديو الجديد في سوق أبوظبي للأوراق المالية يشكل ركيزة أساسية ضمن شبكة البث المباشر المتواصل التابعة للمنصة.

وبين أنه من خلال هذا الحضور اليومي، ستتمكن المنصة من مواكبة افتتاح جلسات التداول، وإجراء حوارات مباشرة مع القيادات التنفيذية والمستثمرين الذين يسهمون في دفع عجلة نمو هذا السوق، إلى جانب تسليط الضوء على الشركات المدرجة ذات الحضور والتأثير العالمي.

وشدد على أن هذه الخطوة لا تمثل تغطية إعلامية موسمية أو متقطعة، بل تعكس التزاماً مستداماً بتعريف المستثمرين حول العالم بما يشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية من تطورات وفرص، معرباً عن ثقته بأن الاهتمام العالمي بهذا السوق سيواصل نموه من خلال إبراز حجم التحولات الكبيرة التي يشهدها.

وتقدم "FINTECH.TV"، من خلال استوديو البث الجديد في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تغطية يومية مباشرة لحركة السوق، وأداء الشركات المدرجة، وتطورات قطاع الأعمال في أبوظبي، إلى جانب رصد المشهد المالي الأوسع في الإمارة، وسيتم بث هذه التغطيات عبر منصاتها العالمية وقناة البث المباشر على مدار الساعة التي تستعد المنصة لإطلاقها قريباً.

وتوفر "FINTECH.TV"، بفضل وجود استوديوهاتها في كلٍ من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة نيويورك، رؤية أشمل للمستثمرين حول أسواق الخليج والأسواق العالمية، بما يتيح مستوى متقدماً من المتابعة والربط بين الأسواق لا يتوفر عادة عبر منصات الإعلام المالي التقليدية.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية كامتداد طبيعي للعلاقة الوثيقة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة نيويورك، وذلك في أعقاب الاتفاقية التي وقعها الطرفان في عام 2023 لاستكشاف فرص الإدراج المزدوج، وصناديق المؤشرات المتداولة، والمنتجات الاستثمارية العابرة للحدود، والتي تُوجت لاحقاً بأن أصبح سوق أبوظبي للأوراق المالية أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُدرج أوراقاً مالية أمريكية عبر منظومة الإدراج المتبادل.