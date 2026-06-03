تفاهم بين "جي 42" و"بانكو سانتاندير" لاستكشاف آفاق التعاون في "الذكاء الاصطناعي"

أبوظبي في 3 يونيو / وام / وقّعت "جي 42"، مجموعة التكنولوجيا العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، و"بانكو سانتاندير" إحدى أكبر المجموعات المصرفية والمالية في العالم، ومقرها الرئيسي في إسبانيا، مذكرة تفاهم لإرساء إطار للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتحدد مذكرة التفاهم آلية لتقييم وتطوير مبادرات مشتركة ضمن عدد من مسارات العمل الأولية، بما في ذلك حلول الادخار والاستشارات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملاء القطاع المصرفي، وإنشاء منظومة للذكاء المصرفي تغطي العمليات العالمية لمجموعة "سانتاندير".

ومن المتوقع أن تؤدي كل من "إنسبشن"، شركة الذكاء الاصطناعي المساعد "Agentic AI"، و"بريسايت"، الشركة العالمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي للأنظمة الذكية، التابعتين لمجموعة "جي 42"، دوراً محورياً في جهود التطوير المشتركة.

وسيتم تحديد مساهمات كل منهما مع تقدّم مسارات العمل، على أن تُوثّق من خلال اتفاقيات نهائية مستقلة.

وقال ريكاردو مارتين مانخون، الرئيس التنفيذي للبيانات والذكاء الاصطناعي في "سانتاندير"، إن هذه الاتفاقية تعكس رؤية "سانتاندير" للذكاء الاصطناعي بوصفه ركناً أساسياً في مستقبل الخدمات المصرفية، وليس مجرد ميزة تقنية تُضاف إليها، ويمثّل هذا التعاون شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع إحدى أبرز مجموعات الذكاء الاصطناعي في العالم، ونعتزم من خلالها بناء منظومة مستدامة، قائمة على الامتثال منذ مراحل التصميم الأولى، وقادرة على تقديم تجربة متميزة ومختلفة لعملائنا في جميع الأسواق التي نعمل فيها.

وقال علي الأمين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "جي 42 إنترناشيونال"، إننا في "جي 42" نؤمن بأن أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي تأثيراً لا تُبنى عبر حلول جاهزة أو من خلال إسناد تطويرها إلى أطراف خارجية، بل من خلال شراكات استراتيجية تجمع بين الرؤية طويلة الأمد والخبرة التقنية العميقة، ويجسّد تعاوننا مع "سانتاندير" هذا النهج، إذ نوظف خبراتنا الممتدة لأكثر من عقد في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي السيادي لدعم إحدى أبرز المؤسسات المالية العالمية، ومن خلال الجمع بين قدراتنا التقنية المتقدمة وخبرة ’سانتاندير‘ المصرفية الواسعة، نتطلع إلى تطوير حلول مبتكرة وآمنة وقابلة للتوسّع تساهم في إعادة تشكيل مستقبل الخدمات المالية على مستوى العالم.

وقال آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "إنسبشن"، إن هذه الشراكة لا تقوم على تقديم تقنية جاهزة إلى "سانتاندير"، بل على العمل المشترك لتطوير قدرات جديدة للقطاع المصرفي ترتكز إلى الذكاء الاصطناعي المساعد، وتوفر "إنسبشن" منصتها "كاتاليست" بوصفها الأساس التقني للمشروع، فيما تساهم مجموعة "سانتاندير" بخبراتها المتخصصة وحالات الاستخدام العملية التي ستختبر هذه القدرات في واحدة من أكثر البيئات المؤسسية تطلّباً على مستوى العالم.

وأضاف أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً جديداً للتطوير المشترك يجمع بين الريادة التقنية والخبرة المصرفية العالمية، كما تشكّل سابقةً لشركة إماراتية متخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد تتعاون بهذا المستوى مع بنك عالمي.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت"، من خلال تعاوننا مع "سانتاندير"، تعتزم "بريسايت" تطوير منصة ذكاء مصممة لإتاحة هذه التجربة لكل عميل، عبر مساعد مالي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يفهم العميل ويتوقع احتياجاته ويتصرف نيابةً عنه ضمن الحدود التي يحددها بنفسه.

وأضاف أن هذا التعاون قد يصبح واحداً من أكبر مشاريع الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى المؤسسات في القطاع المصرفي بأوروبا وأمريكا اللاتينية، مع إمكانية أن يشكّل معياراً عالمياً جديداً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي للخدمات المالية.

ويعتزم الطرفان المضي قدماً في تطوير كل مسار من مسارات العمل من خلال أطر حوكمة مخصصة.

وستخضع أي ترتيبات تجارية ملزمة للموافقات اللازمة، وللامتثال الكامل للمتطلبات الداخلية والحوكمة القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما في ذلك متطلبات الشفافية وحماية البيانات ذات الصلة.