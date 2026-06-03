طقس الغد صحو بوجه عام والرياح مثيرة للغبار والأتربة

أبوظبي في 3 يونيو / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة غرباً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب ويصبح شديد الاضطراب أحياناً آخر الليل، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والمد الثاني عند الساعة 02:41 والجزرالأول عند الساعة 09:43 والجزر الثاني عند الساعة 20:30، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:31 والجزر الأول عند الساعة 06:21.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 28 80 30

دبي 40 29 80 30

الشارقة 41 30 80 25

عجمان 42 30 75 25

أم القيوين 43 31 75 20

رأس الخيمة 44 31 75 20

الفجيرة 40 31 80 35

العـين 45 28 60 15

ليوا 43 29 70 20

الرويس 39 28 70 25

السلع 38 29 70 20

دلـمـا 36 28 75 30

طنب الكبرى / الصغرى 38 29 85 40

أبو موسى 39 29 85 40