اتفاقية بين "طرق دبي" و"جافزا" لتحقيق التكامل في تنظيم العمل في حرم الطريق

دبي في 3 يونيو / وام / وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اتفاقية تعاون مشترك مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، لتعزيز التكامل والتنسيق والتعاون ولتسهيل تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي، بما يسهم في تحقيق رؤية واستراتيجية الإمارة لتعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى خدمة الطرق، وضمان تنفيذ المشاريع التطويرية وِفق أعلى المعايير والاشتراطات المعتمدة من الجهات المعنية.

شهد توقيع الاتفاقية من قِبل الهيئة حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، ومن المنطقة الحرة لجبل علي، عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال حسين البنا إن الهيئة تحرص على تعزيز البنية التحتية ضمن حرم الطريق في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك المناطق التطويرية والمناطق الحرة، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، وتأتي تلك الاتفاقيات لضمان تكامل الخطط وتوحيد الجهود في تنظيم حرم الطريق في الإمارة من خلال مرجعية واحدة تتولّى رسم تلك الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تؤكد أهمية التعاون الوثيق بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من المطورين، بما يسهم في رفع مستوى كفاءة واستدامة البنية التحتية للطرق في الإمارة، وضمان واستمرارية تشغيل محرمات الطرق والمرافق والأرصفة وِفق أفضل الممارسات المعتمدة.

وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية، دول مجلس التعاون الخليجي، إن التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في هذه المبادرة الاستراتيجية يهدف إلى الارتقاء بمستوى البنية التحتية للطرق في دبي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الالتزام المستمر بدعم رؤية الإمارة في تحقيق أعلى معايير السلامة المرورية والتميّز التشغيلي، حيث نحرص في "دي بي ورلد" على مواءمة خططنا التطويرية مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة، وهذا التعاون يعزز من تكامل الجهود لضمان بنية تحتية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر بيئة آمنة ومريحة لمجتمع الأعمال والمقيمين.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات وقّعت العديد من الاتفاقيات مع أبرز الجهات المطورة والمناطق الحرة في دبي وشملت المنطقة الحرة لجبل علي، ومدينة دبي الملاحية، والاتحاد العقارية، ومدينة دبي الرياضية، ووصل العقارية، وإعمار العقارية، وداماك العقارية، وماجد الفطيم العقارية، ونشاما، والفطيم العقارية، ومركز دبي للسلع المتعددة، وسلطة مدينة دبي الطبية، ومجمع دبي للاستثمار، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.