استقطب أكثر من 500 ألف زائر.. مركز إكسبو الشارقة يعلن عن إنجازات نوعية ونمو قياسي في النصف الأول

الشارقة في 3 يونيو / وام / استقطب مركز إكسبو الشارقة أكثر من 500 ألف زائر خلال النصف الأول من عام 2026، تدفقوا على أكثر من 30 معرضاً وفعالية اقتصادية وتجارية ومجتمعية متخصصة حظيت بمشاركة نحو 1900 عارض ينتمون إلى 45 دولة حول العالم، محققاً بذلك معدلات نمو لافتة عززت مكانته كأحد أبرز مراكز صناعة المعارض والمؤتمرات في المنطقة، وساهمت في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كوجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال وتنظيم الفعاليات المتخصصة.

جاء الإعلان عن هذه المنظومة من الإنجازات النوعية خلال الحفل الذي نظمه المركز احتفاء باليوم العالمي للمعارض، الذي أقيم هذا العام تحت شعار "المعارض تصنع الفرص"، بحضور سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسعادة محمود يوسف الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، إلى جانب رؤساء الأقسام ومديري الإدارات وموظفي المركز، لتسليط الضوء على الأجندة الثرية التي نفذها المركز واستهدفت قطاعات استراتيجية كالصناعة والعقارات والمجوهرات والزراعة والتجزئة وريادة الأعمال، ومن أبرزها معارض "ستيل فاب 2026"، والشارقة العقاري "إيكرس 2026"، و"جواهر الإمارات 2026"، و"ليالي رمضان"، ومعرض عيد الأضحى للتسوق، فضلاً عن الفعاليات التي استضافها مركزا إكسبو الذيد وإكسبو خورفكان.

وأكد سيف المدفع أن النتائج القياسية المحققة تعكس الرؤية الاستراتيجية الواضحة للمركز القائمة على تطوير آليات العمل ورفع كفاءة التشغيل وتوسيع نطاق استقطاب الفعاليات بما يواكب احتياجات مجتمع الأعمال، لافتاً إلى أن هذه الإنجازات تتواكب مع الصدارة العالمية لدولة الإمارات التي تبوأت المركز الأول إقليمياً والمرتبة 31 عالمياً في تقرير التصنيف العالمي للدول والمدن لعام 2025 الصادر عن الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA)، ما يترجم قوة البنية التحتية للدولة.

وأشار إلى أن المركز واصل المضي قدماً في توسيع شبكة علاقاته الدولية وشراكات الاستراتيجية من خلال استقبال الوفود وعقد اللقاءات الثنائية مع منظمي المعارض والهيئات الدولية، ومنها مجموعة "إيمكس" البريطانية وشركة "ميسي إيسن" الألمانية، لتبادل أفضل الممارسات واستقطاب المزيد من الفعاليات العالمية إلى الشارقة.

ويستعد مركز إكسبو الشارقة لإطلاق حزمة من المعارض المتخصصة والموسمية خلال النصف الثاني من عام 2026، وفي مقدمتها الدورة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات والمقرر إقامته خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو الجاري بمشاركة نحو 400 عارض من 19 دولة، تليها معارض الإمارات للعطور والعود، والشرق الأوسط لمستحضرات التجميل، وتنقل المستقبل، والتعليم الدولي، إلى جانب مجموعة واسعة من الفعاليات التجارية والاستهلاكية التي تسهم في تنشيط حركة الرواج الاقتصادي وتخدم مختلف شرائح المجتمع.