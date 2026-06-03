بلدية دبي ومعهد "IOSH" يتعاونان في مجالات السلامة المهنية والذكاء الاصطناعي

دبي في 3 يونيو / وام / وقعت بلدية دبي مذكرة تعاون إستراتيجية مع معهد الصحة والسلامة المهنية (IOSH)، ومقره المملكة المتحدة، بهدف تعزيز وتطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية والرفاهية، وتوفير بيئة عمل متكاملة ومستدامة تضمن جودة الحياة والإنتاجية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وترتكز المذكرة على مجالات تعاون محورية، أبرزها تطوير برامج تدريبية متخصصة لتمكين الكوادر الوطنية، وإجراء بحوث مشتركة لمواكبة المخاطر المهنية الناشئة، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم الحماية الاستباقية، ورفع كفاءة الوقاية والسلامة عبر تنظيم ورش عمل ومؤتمرات للمفتشين والمتخصصين.

وأكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية في توجه البلدية لتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة تحقق رفاه الأفراد وجودة حياتهم، مشيرة إلى حرص البلدية على بناء شراكات مع خبرات دولية رائدة تضمن ريادة دبي كمركز عالمي موثوق في تبني الحلول المبتكرة للسلامة المهنية.

وأعربت فانيسا هاروود-ويتشر، المدير التنفيذي وقائد الفريق في معهد الصحة والسلامة (IOSH)، عن اعتزازها بالشراكة التي تعكس التزاماً مشتركاً بخلق أماكن عمل أكثر أماناً وصحة ومرونة عبر الإدارة الاستباقية للمخاطر، لافتة إلى أن الجمع بين الخبرة العالمية للمعهد وتطلعات بلدية دبي يتيح فرصة قيمة لتعزيز القدرات المهنية ودفع عجلة الابتكار لبناء أنظمة جاهزة لمواجهة تحديات المستقبل.