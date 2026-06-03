أبوظبي تستضيف بطولة العالم للجوجيتسو أغسطس المقبل بمشاركة نخبة أبطال العالم

أبوظبي في 3 يونيو / وام / وقّع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة والاتحاد الدولي للجوجيتسو اتفاقية استضافة دولة الإمارات لبطولة العالم للجوجيتسو 2026، في أبوظبي خلال الفترة من 1 إلى 9 أغسطس 2026، بمشاركة نخبة الرياضيين والرياضيات من مختلف دول العالم ضمن الفئات العمرية كافة، من الأشبال والناشئين والشباب وصولاً إلى فئة الكبار.

ويأتي تنظيم البطولة تأكيداً للمكانة الرائدة التي رسختها دولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، والرؤية الاستراتيجية التي جعلت من الدولة وجهة مفضلة لاستضافة كبريات البطولات والأحداث الدولية، ومركزاً عالمياً لتطوير الرياضات النوعية وتعزيز حضورها وانتشارها.

وقّع الاتفاقية من جانب اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، فيما وقّعها من جانب الاتحاد الدولي للجوجيتسو بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

وحضر مراسم التوقيع، خواكيم ثومفارت المدير العام للاتحاد الدولي للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي الاتحادين.

وتعكس الاتفاقية مستوى التعاون الاستراتيجي بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة والاتحاد الدولي للجوجيتسو، كما تؤكد الدور المتنامي الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم مسيرة تطور اللعبة على المستوى العالمي.

وخلال السنوات الماضية، نجحت أبوظبي في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الدولية لرياضة الجوجيتسو، مستندة إلى سجل حافل في استضافة البطولات الكبرى، وإسهاماتها المتواصلة في دعم انتشار اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في مختلف القارات.

وتُعد بطولة العالم للجوجيتسو 2026 من أبرز الأحداث المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي للجوجيتسو، إذ تجمع مختلف الفئات العمرية في حدث عالمي واحد يشمل منافسات الأشبال والناشئين والشباب والكبار.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة واسعة من المنتخبات الوطنية والأبطال العالميين، بما يعزز من قيمتها الفنية والتنافسية ويجعلها واحدة من أكبر بطولات الجوجيتسو على مستوى العالم.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة إن هذه الاتفاقية تجسد عمق الشراكة التي تجمع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة والاتحاد الدولي للجوجيتسو، كما تعكس الرؤية المشتركة الرامية إلى دعم نمو اللعبة وتعزيز حضورها على المستوى العالمي.

وأضاف أن استضافة أبوظبي لبطولة العالم للجوجيتسو 2026 تمثل امتداداً لمسيرة طويلة من التعاون والعمل المشترك، وتسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كإحدى أهم المحطات على خريطة الجوجيتسو الدولية.

وأشار إلى أن البطولة تحظى بأهمية استثنائية لكونها تجمع مختلف الفئات العمرية تحت مظلة واحدة، بما يوفر فرصة فريدة لمتابعة مسار تطور اللاعبين منذ المراحل السنية المبكرة وصولاً إلى أعلى مستويات المنافسة العالمية، مؤكداً التطلع إلى تنظيم نسخة تعكس المكانة التي وصلت إليها الجوجيتسو عالمياً، وتبرز قدرة الرياضة على بناء جسور التواصل والتقارب بين الشعوب والثقافات.

من جانبه، قال خواكيم ثومفارت المدير العام للاتحاد الدولي للجوجيتسو إن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة مهمة في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد الدولي للجوجيتسو واتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ويعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها أبوظبي لدى أسرة الجوجيتسو العالمية.

وأضاف أن دولة الإمارات أثبتت على مدى السنوات الماضية قدرتها على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال توفير بيئة متكاملة تلبي احتياجات الرياضيين والوفود المشاركة وتدعم نجاح البطولات الدولية.

ومن المتوقع أن تشكل البطولة محطة بارزة على أجندة الجوجيتسو الدولية لعام 2026، وأن تستقطب مشاركة واسعة من مختلف القارات، بما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، ويؤكد دورها شريكاً رئيسياً في دعم مستقبل رياضة الجوجيتسو وتطورها على المستوى الدولي.