تعاون بين "الإمارات للرياضة للجميع" وكليات التقنية العليا بدبي في تنظيم الفعاليات المجتمعية

دبي في 3 يونيو / وام / بحث اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وكليات التقنية العليا في دبي، تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير آليات العلاقات بينهما، ودعم البرامج والمبادرات، وتنظيم الفعاليات الرياضية والمجتمعية.

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك بين سعادة سعيد العاجل رئيس الاتحاد، والدكتور يحيى درويش الأنصاري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في دبي، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وأكد الطرفان، خلال اللقاء بمقر كليات التقنية العليا في دبي اليوم، أهمية الشراكة بين المؤسسات التعليمية والرياضية في ترسيخ ثقافة النشاط البدني، وتعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية، ورؤية وزارة الرياضة، لبناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً، كما تم استعراض المقترحات والمبادرات المستقبلية لتوسيع نطاق التعاون بين الاتحاد والكليات، لتعزيز المشاركة المجتمعية في الفعاليات.

وأثنى العاجل على جهود كليات التقنية العليا في دبي، وتعاونها الكبير باستضافة دوري الامارات للتزلج المدولب مؤخرا، كما قدمت على هامش الزيارة الدروع التذكارية لداعمي نجاح البرامج والفعاليات المجتمعية والرياضية.