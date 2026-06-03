مصر تدين الهجمات التي استهدفت البحرين

القاهرة في 3 يونيو/ وام/ أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتصعيد خطير يهدد أمنها واستقرارها وأمن منطقة الخليج العربي.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، تضامنها الكامل مع مملكة البحرين، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومنشآتها الحيوية.

وجددت مصر رفضها لأي أعمال أو ممارسات تمس سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها وسلامة أراضيها، مشددة على أن أمن واستقرار دول الخليج العربية يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.