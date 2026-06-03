أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

القاهرة في 3 يونيو/ وام / أدان معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية السافرة على المنشآت المدنية في دولة الكويت ومملكة البحرين، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة اليوم الأربعاء.

وشدد أبو الغيط، في بيان أصدره اليوم، على أن الهجمات الإيرانية غير المبررة على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية كمطار الكويت الدولي، وسقوط ضحايا وإصابات وأضرار مادية جسيمة، تعد تصعيدا خطيرًا وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.

وطالب الجانب الإيراني بضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الاعتداءات الآثمة، والكفّ عن سياسة الاستفزاز والتصعيد التي تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية التضامن الكامل والوقوف إلى جانب دولة الكويت ومملكة البحرين، ودعمهما غير المحدود في كل ما تتخذانه من إجراءات وتدابير مشروعة للحفاظ على سيادتهما وأمن مواطنيهما وسلامة أراضيهما.