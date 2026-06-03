المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة يكرّمان خريجي "برنامج المراسلين الشباب"

رأس الخيمة في 3 يونيو/ نظّم المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، عبر منصته الرقمية "قلب رأس الخيمة"، وبالشراكة مع الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، اليوم ، حفلاً تكريمياً بمناسبة اختتام الدورة الأولى من "برنامج المراسلين الشباب"، وتعزيزاً لأهدافه في تمكين المواهب الإعلامية الناشئة، وترسيخ مشاركة الشباب في سرد قصص رأس الخيمة.

وضمّ «برنامج المراسلين الشباب»، الذي انطلق في أكتوبر 2025، عشرة طلاب جامعيين، أسهموا خلال العام الأكاديمي في تغطية أكثر من 15 فعالية ومبادرة في رأس الخيمة، من خلال تجربة عملية أتاحت لهم تغطية الفعاليات المباشرة، وإجراء المقابلات، وإعداد القصص الإعلامية، وإنتاج المحتوى الرقمي ضمن بيئات مهنية واقعية. كما شارك الطلبة في تغطية عدد من الفعاليات الرئيسية على مستوى دولة الإمارات، بما وسّع نطاق تجربتهم الصحفية ومكّنهم من مواكبة عدد من أبرز الأحداث والتطورات في الدولة.

وجرى خلال الحفل تكريم الطلبة ضمن فئات عدة شملت السرد القصصي، والتأثير في الجمهور، والمساهمة في صناعة المحتوى، إلى جانب تكريم عدد من طلبة الجامعة ممن دعموا منصة «قلب رأس الخيمة» تقديراً لجهودهم ومشاركتهم في إثراء محتوى المنصة.

حضر الحفل سعادة هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، والبروفيسور بسام علم الدين، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، إلى جانب فريق منصة «قلب رأس الخيمة»، والطلبة، وأولياء أمورهم، وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، في تجسيد لشراكة تهدف إلى ربط التعليم الأكاديمي بالتجربة العملية في قطاع الإعلام.

وقالت سعادة هبة فطاني: «يعكس البرنامج رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وحرصه على إطلاق مبادرات عملية تسهم في تمكين الشباب وتأهيلهم للمستقبل. ونحن فخورون بأن البرنامج أتاح للمواهب الشابة فرصة التفاعل المباشر مع المشهد الإعلامي في رأس الخيمة ودولة الإمارات، وقد جاءت نتائجه متميزة وجديرة بهذا التكريم».

وأضافت : «يمثل تمكين الطلبة من خوض تجارب عملية ومهنية ركيزة أساسية لإعداد أجيال جديدة من المهنيين في قطاع الإعلام والاتصال، القادرين على الإسهام في صناعة محتوى موثوق وواضح يعكس روح المجتمع. وبهذه المناسبة، نعرب عن تقديرنا للجامعة الأمريكية في رأس الخيمة على شراكتها القيّمة وتعاونها في إنجاح هذه المبادرة».

من جانبه، قال البروفيسور بسام علم الدين: «إن الشراكات التي تربط التعليم بالممارسة العملية تترك أثراً مستداماً، فقد أتاح «برنامج المراسلين الشباب» للطلبة تطبيق ما اكتسبوه خلال مسيرتهم الأكاديمية في الجامعة، والتعرّف إلى أحدث الممارسات في مجالهم من خلال التفاعل المباشر مع المتخصصين».

وأضاف: «يجسد البرنامج أثر التعلم القائم على التجربة في إعداد الخريجين للمستقبل وتعزيز جاهزيتهم المهنية، ونفخر بما حققته الدفعة الأولى من البرنامج، ونتطلع إلى توسيع هذه الفرص خلال السنوات المقبلة».

من جهتها، قالت ربى زيدان، مديرة إدارة المشاريع الخاصة في المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة: «أثبت الطلبة أنهم على قدر مسؤولية العمل الإعلامي الميداني، من خلال الالتزام بمواعيد التسليم، وتغطية الفعاليات المباشرة، وإنتاج محتوى يعكس روح إمارة رأس الخيمة».

وأضافت: «كشفت التجربة عن مستوى عالٍ من الشغف والمبادرة لدى الطلبة المشاركين، وأكدت أن المواهب الشابة تحتاج إلى الرعاية والمساحة المناسبة للنمو. ونحن فخورون بما حققه الطلبة، وممتنون للدعم المتميز الذي قدمته الهيئة التدريسية في الجامعة طوال مراحل البرنامج، ونتطلع إلى ما ستحمله الدورة المقبلة في العام الأكاديمي القادم».

ويعكس «برنامج المراسلين الشباب» التزام المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والممارسة المهنية في قطاع الإعلام والاتصال. كما يدعم جهود رأس الخيمة في رعاية المواهب الشابة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإعداد جيل جديد من الكوادر الإعلامية وصنّاع المحتوى.

ويُعد هذا البرنامج التعاون الثاني بين الجانبين، بعد تعاونهما السابق مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة لإطلاق «برنامج منحة سعود بن صقر للصحافة الإذاعية والإنتاج التلفزيوني»، الهادف إلى تمكين الجيل القادم من المتخصصين في الإعلام وصنّاع المحتوى.

وأسس البرنامج من خلال إشراك الطلبة في تغطيات ميدانية وربطهم بأجندة الفعاليات في دولة الإمارات، نموذجاً عملياً لمشاركة الشباب في العمل الإعلامي، بما يعزز مكانة رأس الخيمة في تأهيل المواهب الشابة القادرة على الإسهام في صناعة محتوى المستقبل.

وضمّت الدفعة الأولى من «برنامج المراسلين الشباب» كلاً من جنى دغلس، وغنى عبد المجيد، وفاطمة الزعابي، وبيسي فكاد كاساي، وخالد الكردي، وحلا حمزة، وإلسا يحفوفي، وريم مرهون، ومريم صميدا، وإبراهيم أبو طويط، الذين أكملوا البرنامج بنجاح وأسهموا في إنجاحه طوال العام الأكاديمي.

وجرى خلال الحفل تسليم شهادات للطلبة المشاركين في البرنامج، تقديراً لالتزامهم ومساهماتهم في تغطية الفعاليات والمبادرات طوال العام الأكاديمي.

كما جرى تكريم علي السويدي، ونهيان صقر، وعبيد الطنيجي، ومحمد الطنيجي، وجودي النبهان، تقديراً لمساهماتهم في تغطية عدد من القصص والفعاليات في رأس الخيمة.