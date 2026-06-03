مجلس مريشيد يحتفي بعودة الحجاج

الفجيرة في 3 يونيو/ وام/ واصل مجلس محمد بن حمد الشرقي فعاليات المبادرة المجتمعية "الفجيرة تحتفي بحجّاج بيت الله الحرام"، حيث شهد مجلس مريشيد تنظيم فعاليات اليوم الثالث من المبادرة، وذلك بعد إقامة الاستقبالات السابقة في مجلس البدية وقاعة الطويين، وسط أجواءٍ مجتمعية مفعمة بالفرح والتلاحم.

واستقبل أهالي الفجيرة الحجّاج العائدين من الأراضي المقدسة بالترحيب والتهاني .

وتضمّنت الفعالية عدداً من المظاهر الشعبية والتراثية التي اعتاد عليها أهالي الفجيرة في استقبال الحجّاج، من بينها توزيع النثور، وتقديم الفوالة الإماراتية، وإلقاء القصائد، وتركيب الشارات الخضراء، في صورةٍ تعكس تمسّك المجتمع بموروثه الاجتماعي وحرصه على إحيائه في مختلف المناسبات.

كما شهدت الفعالية تفاعلاً مجتمعياً واسعاً من الأهالي.

وعبّر الحجّاج العائدون عن سعادتهم بهذه المبادرة المجتمعية التي أعادت إلى الأذهان مشاهد الاستقبالات الشعبية الأصيلة، حيث رفعوا أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة على دعمه المستمر للمبادرات المجتمعية وحرصه على ترسيخ قيم الترابط والمحبة بين أبناء المجتمع والحفاظ على الموروث الإماراتي.