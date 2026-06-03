اجتماع لمجلس القيادة العليا بشرطة الشارقة

الشارقة في 3 يونيو/ وام/ ترأّس اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، الاجتماع الرابع لمجلس القيادة العليا لعام 2026 الذي عقد اليوم، بمقر القيادة بحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من المشاريع المتعلقة بتطوير العمل الشرطي وتحسين الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي إلى جانب استعراض مبادرات وخطط تسهم في دعم وتعزيز أمن المجتمع.

و أكد اللواء ابن عامر أهمية مواصلة العمل وفق نهج متكامل يقوم على التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والشركاء بالإضافة إلى أهمية تبني الحلول المبتكرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحولت إلى ضرورة استراتيجية لتعزيز كفاءة الأداء إلى جانب الممارسات التطويرية التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والتميز، بما يواكب تطلعات الحكومة الرشيدة ورؤاها الرامية إلى بناء أسس قادرة على مواجهة جميع التحديات المستقبلية.