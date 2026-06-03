فواز حبال يؤكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والإعلام الجديد في تعزيزالهوية الوطنية

أبوظبي في 3 يونيو/ وام/ أكد الدكتور فواز حبال، الأمين العام لمركز باحثي الإمارات، أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والإعلام الجديد بما يخدم الأسرة والمجتمع ويحافظ على الهوية الوطنية والقيم الثقافية، مشيراً إلى أن هذه التقنيات تمثل فرصة كبيرة للتنمية إذا ما استُخدمت وفق أسس علمية ومصادر موثوقة.

وقال حبال، في تصريح له على هامش المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026، الذي يُعقد تحت شعار «تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي في الأسرة والمجتمع»، إن المؤتمر يناقش على مدى ثلاثة أيام انعكاسات التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع، وعلاقتهما بمستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف أن دولة الإمارات، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، تمضي بخطى متسارعة نحو تعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، مؤكداً أهمية الربط بين التطور التكنولوجي والهوية الوطنية والثقافة المجتمعية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنيات.

وأوضح أن المؤتمر يركز على نشر الوعي بأفضل الممارسات في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتمكين الأجيال القادمة من الاستفادة من أدواته من خلال أساليب علمية ومصادر موثوقة تسهم في خدمة الإنسان والمجتمع.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير على المؤتمر يعكس أهمية الموضوعات المطروحة، لافتاً إلى أن اليوم الأول شهد تسجيل حضور أكثر من 1050 مشاركاً، مع توقعات بتجاوز عدد الحضور 4000 مشارك على مدار أيام المؤتمر الثلاثة.