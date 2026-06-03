عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة

أبوظبي في 3 يونيو / وام / أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال بحث مجمل التطورات الإقليمية، وأعرب سموه ومعالي وزير الخارجية البحريني عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها.

وشدد سموه على أن أمن مملكة البحرين الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.