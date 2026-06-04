أمير قطر و الرئيس الأمريكي يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط

الدوحة في 4 يونيو /وام/ بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه جرى خلال اتصال هاتفي تلقاه ، الاربعاء، أمير قطر من الرئيس الأمريكي استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ضوء التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار.

وشدد أمير قطر خلال الاتصال على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد.

كما تناول الاتصال أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة مع التأكيد على صون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة على المستوى العالمي.

-خلا-