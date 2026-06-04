نمو مبيعات السيارات في المكسيك بنسبة 4.9 بالمائة

مكسيكو في 4 يونيو /وام/ سجلت مبيعات السيارات الجديدة في المكسيك ارتفاعا بنسبة 4.9 بالمائة خلال شهر مايو الماضي، لتبلغ 127 ألفا و100 سيارة، محققة بذلك أعلى مستوى لهذا الشهر منذ بدء تسجيل البيانات الرسمية سنة 2005.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا المكسيكي، أن سوق السيارات بالمكسيك واصل منحاه التصاعدي للشهر الثالث على التوالي، مدعوما بانتعاش الطلب الاستهلاكي وتزايد العروض الترويجية وبرامج التمويل التي تقدمها الشركات المصنعة والموزعون.

وأو أوضح أن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مايو الماضيين بلغ 627 ألفا و609 سيارات، بزيادة نسبتها 4.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

من جهتها، أكدت الجمعية المكسيكية لصناعة السيارات أن نتائج شهر مايو والحصيلة التراكمية للأشهر الخمسة الأولى من السنة تمثلان مستويات قياسية في تاريخ السوق المكسيكية للسيارات.

-خلا-