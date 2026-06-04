الحزب الحاكم يحقق فوزاً ساحقاً بالانتخابات المحلية في كوريا

سيؤول في 4 يونيو /وام/ حقق الحزب الديمقراطي الحاكم في جمهورية كوريا فوزاً ساحقاً في الانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية التكميلية، كما فاز بمنصب عمدة بوسان، المعقل المحافظ التقليدي، بينما احتفظ حزب المعارضة الرئيسي بمنصب عمدة سيؤول.

و بحسب وكالة أنباء "يونهاب" ، فاز الحزب الديمقراطي بـ 12 مقعداً من أصل 16 مقعداً رئيسياً لعمد المدن وحكام الأقاليم، بما في ذلك بوسان ، بينما حصد حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي أربعة مقاعد، بما في ذلك منصب عمدة سيؤول، وذلك وفقًا للنتائج النهائية للتصويت.

و من بين المقاعد الأربعة عشر التي جرى التنافس عليها في الانتخابات البرلمانية التكميلية، التي أُجريت بالتزامن مع الانتخابات المحلية، فاز الحزب الديمقراطي بتسعة مقاعد، يليه حزب سلطة الشعب بأربعة مقاعد، وفاز مرشح مستقل بالمقعد الأخير.

-خلا-