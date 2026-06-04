مقتل شخصين في ضربة أمريكية استهدفت قارباً لتهريب المخدرات

واشنطن في 4 يونيو /وام/ أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل شخصين في ضربة جوية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ.

وذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية "ساوثكوم"، في بيان نشرته على منصة "إكس"، أن رجلين من مهربي المخدرات قُتلا خلال العملية.

وأظهرت لقطات مصورة مرفقة بالبيان القارب وهو يندفع فوق المياه قبل أن يتعرض للاستهداف، ما أدى إلى انفجاره وتحوله إلى حطام مشتعل طاف على سطح البحر.

وتأتي هذه الضربة في أعقاب عشرات العمليات المماثلة التي نفذها الجيش الأمريكي ضمن عملية "الرمح الجنوبي"، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 203 أشخاص منذ سبتمبر الماضي.

-خلا-