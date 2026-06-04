فيضانات واضطرابات مرورية في روما جراء العاصفة تورنادو

روما في 4 يونيو/ وام/ تسببت العاصفة تورنادو التي ضربت العاصمة الإيطالية روما في اضطرابات واسعة النطاق، حيث صاحبها أمطارا غزيرة أدت إلى اقتلاع أشجار وتعطيل حركة المرور في عدد من المناطق.

وذكرت وكالة أنباء /أنسامد/ الإيطالية، أن أحياء نومينتانو وسالاريو وباريولي تعرضت لفيضانات واسعة، حيث غمرت المياه الشوارع وتسببت في شلل مروري شبه كامل، بينما كادت بعض السيارات أن تغرق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأضافت الوكالة أن موجة الطقس السيئ لم تقتصر على العاصمة الإيطالية، إذ شهدت مناطق عدة في البلاد عواصف رعدية وأمطارا غزيرة وفيضانات، خاصة في أقاليم فريولي وتوسكانا ولاتسيو، ما دفع السلطات إلى متابعة الأوضاع واتخاذ إجراءات احترازية للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية.

- خلا -