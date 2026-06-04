مجلس إدارة "نقل عجمان" يعتمد برنامج "TA-AI" لتعزيز جودة الخدمات

عجمان في 4 يونيو/ وام/ اعتمد مجلس إدارة هيئة النقل - عجمان خلال اجتماعه برئاسة سعادة محمد عبدالله علوان النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، برنامج الذكاء الاصطناعي TA-AI باعتبارها محوراً رئيسياً في خطط الهيئة لتعزيز جودة الخدمات و الجاهزية المستقبل، بما يعزز قدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في تحسين الأداء المؤسسي، ورفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة المتعاملين.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، الذي عقد في المقر الرئيسي للهيئة بمنطقة الجرف، بحضور أعضاء المجلس، وسعادة عمر محمد لوتاه، مدير عام الهيئة، والمديرين التنفيذيين، أبرز مجالات تطبيق مبادرات الذكاء الاصطناعي في الهيئة، والتي تشمل أتمتة العمليات والإجراءت وتسريع الخدمات، وتطوير خدمات النقل العام من خلال الحلول الذكية، وتحليل البيانات لدعم التخطيط المستقبلي ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب تدريب وتأهيل الموظفين على استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد سعادة محمد النعيمي، أن توجيه المجلس بتبني مبادرات الذكاء الاصطناعي يعكس حرص الهيئة على الاستثمار في حلول مبتكرة تدعم توجهات حكومة عجمان ورؤية عجمان 2030، وتسهم في تطوير خدمات نقل أكثر ذكاءً ومرونة واستباقية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من العمل على تنفيذ المبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بروح من الابتكار والتكامل، بما يحقق أثراً ملموساً في جودة الخدمات، واستدامة منظومة النقل، وتعزيز جاهزية الهيئة المستقبلية في قطاع النقل.