نظام معلومات شنغن يعالج 17.76 مليار عملية بحث خلال 2025

بروكسل في 4 يونيو/ وام/ سجل نظام معلومات شنغن "إس آي إس"، مستوى غير مسبوق من الاستخدام خلال عام 2025، حيث عالج نحو 17.76 مليار عملية بحث، أي ما يعادل قرابة 49 مليون عملية يومياً وأكثر من مليوني عملية في الساعة، بزيادة بلغت 18 في المائة مقارنة بعام 2024، وفق بيانات حديثة صادرة عن وكالة الاتحاد الأوروبي للإدارة التشغيلية للأنظمة المعلوماتية واسعة النطاق في مجال الحرية والأمن والعدالة "يو - ليزا".

وأوضحت الوكالة، في تقريرها السنوي ، أن النظام يُعد الأداة الأمنية الأكثر استخداماً في أوروبا، إذ يتيح للسلطات المختصة، بما في ذلك الشرطة وحرس الحدود والوكالات الأوروبية، إدراج تنبيهات بشأن أشخاص أو ممتلكات والتحقق منها أثناء العمليات الميدانية وعند المعابر الحدودية.

وبلغ إجمالي التفاعلات مع النظام نحو 17.79 مليار عملية خلال 2025، من بينها 22.97 مليون عملية لإدخال أو تحديث أو حذف التنبيهات، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 2 في المائة. وشكّلت عمليات البحث النصية الغالبية الساحقة بنسبة 99.93 في المائة، مقابل 0.07 في المائة فقط لعمليات البحث البيومترية.

وسجّل الاعتماد على الأتمتة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تجاوزت عمليات البحث الآلية 12 مليار عملية خلال 2025، مقارنة بـ9.9 مليار خلال 2024 ونحو 4 مليارات خلال2021.

وتصدّرت هولندا وبلجيكا قائمة الدول الأكثر استخداماً للنظام، بنسبة بلغت 29 في المائة و22 في المائة على التوالي، أي ما يزيد عن نصف إجمالي عمليات البحث.

وفي ما يتعلق بالبيانات البيومترية، شهدت عمليات البحث عبر بصمات الأصابع نمواً سريعاً بنسبة 88 في المائة مقارنة بعام 2024، بمعدل يقارب 36 ألف عملية يومياً، وذلك عبر نظام التعرف الآلي على البصمات «إس آي إس-إيه إف آي إس» المعتمد منذ عام 2018.

وبلغ عدد التنبيهات المخزنة في النظام حتى نهاية 2025 نحو 94.6 مليون تنبيه، بزيادة قدرها 2 في المائة على أساس سنوي.

وشكّلت تنبيهات الممتلكات الجزء الأكبر بواقع 92.6 مليون، فيما اقترب عدد التنبيهات المتعلقة بالأشخاص من مليوني تنبيه، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 19 في المائة. وتصدّرت فرنسا وإيطاليا وألمانيا قائمة الدول من حيث حجم البيانات المخزنة، بإجمالي 55 في المائة من التنبيهات.

وتصدّرت قضايا الهجرة فئات التنبيهات المتعلقة بالأشخاص، حيث شكّلت قرارات إعادة مواطني الدول الثالثة 41 في المائة من الإجمالي، تلتها حالات رفض الدخول والإقامة بنسبة 34 في المائة.

وتراجعت المطابقات العابرة للحدود، إذ سجّلت الدول الأعضاء 364,984 حالة تطابق عبر مكاتب "سيرين" الوطنية، بانخفاض قدره 8 في المائة مقارنة بعام 2024، أي ما يعادل نحو ألف حالة يومياً.

وتزامنت هذه التطورات مع إطلاق نظام الدخول والخروج الأوروبي "إي إي إس"، الذي دخل حيّز التشغيل الكامل في 10 أبريل 2026، ويهدف إلى تسجيل بيانات المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي وتتبع فترات إقامتهم، بما في ذلك البيانات البيومترية. ويُطبّق النظام حالياً في 29 دولة، بينما تواصل قبرص وأيرلندا استخدام الختم اليدوي لجوازات السفر.

ومن المنتظر أن يُستكمل هذا الإطار بإطلاق نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي "إيتياس" خلال الربع الأخير من عام 2026، والذي سيشمل المسافرين المعفيين من التأشيرة إلى أوروبا، عبر نظام تفويض مسبق مرتبط بجواز السفر.