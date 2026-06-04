"اتحاد المصارعة" يعتمد خطة الموسم المقبل بتوسيع نطاق بطولاته

أبوظبي في 4 يونيو/ وام/ اعتمد اتحاد الإمارات للمصارعة خطة الموسم الرياضي الجديد 2026–2027، والتي تتضمن توسيع نطاق البطولات والبرامج والأنشطة، وتوفير فرص أكثر تنوعاً لمشاركة اللاعبين واللاعبات، بما يضمن إتاحة المجال أمام مختلف الفئات للمشاركة والتطور، وتعزيز قاعدة ممارسة رياضة المصارعة في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وبحضور أعضاء المجلس، الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، وسعادة صالح الجزيري، وسعادة مبارك المهيري، وسعادة طلال الهاشمي، وعبدالرحيم النعيمي، والدكتور زياد صالح، وموزة آل علي، في مقر الاتحاد بأبوظبي.

وأكد مجلس إدارة اتحاد المصارعة، أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ العديد من المحاور الجديدة، في مقدمتها تطوير الخدمات والبرامج المقدمة للمستفيدين من منظومة الاتحاد، بما يشمل الأندية، والكوادر الفنية، واللاعبين واللاعبات، وأفراد المجتمع، والمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء، وتبني مبادرات تسهم في رفع جودة البرامج الفنية والمجتمعية والتطويرية.

وتطرق الاجتماع إلى برامج وأنشطة الاتحاد خلال الصيف، والتي تمتد على مدار ثلاثة أشهر، وتشمل مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تستهدف استمرارية التدريب، وتطوير المواهب، وتعزيز مشاركة مختلف الفئات، إلى جانب دعم انتشار رياضة المصارعة وترسيخ حضورها في المجتمع.

وأكد معالي محمد خليفة المبارك، التزام الاتحاد بدعم مسيرة التطوير المؤسسي، وتعزيز كفاءة الأداء الفني والإداري، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في تطوير القطاع الرياضي، وبناء منظومة رياضية مرنة ومبتكرة، قادرة على إعداد جيل من الأبطال والمواهب الواعدة، وترسيخ مكانة الاتحاد باعتباره مؤسسة رائدة في منظومة الرياضة الإماراتية.

وأشار إلى حرص الاتحاد على تبني أفضل الممارسات والبرامج التطويرية في التدريب والإعداد، وعلى مواءمة خطط الاتحاد مع متطلبات المنافسة الحديثة والاستحقاقات الرياضية المقبلة، وضمان جودة البرامج والبطولات وفق أعلى المعايير، وبما يسهم في إعداد لاعبين قادرين على تحقيق الإنجازات، والمشاركة الفاعلة في تعزيز حضور رياضة المصارعة على المستويين المحلي والدولي".

من جانبه، أكد الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام الاتحاد، حرص الاتحاد على تطوير منظومته الفنية والإدارية، وتبنّي نماذج رياضية مرنة ومبتكرة تلبي احتياجات اللاعبين والكوادر الفنية، ومتطلبات تطوير رياضة المصارعة، وتعزز ثقافة التميز الرياضي، مشيراً إلى أهمية مواءمة البرامج والمبادرات مع التوجهات المستقبلية في القطاع الرياضي، وبما يسهم في إعداد جيل من الأبطال والمواهب الواعدة.

وأوضح أن الاتحاد يستهدف تقديم برامج أكثر تنوعاً وشمولاً، تضمن إتاحة الفرص لمختلف الفئات، وتعزز مشاركة الإناث والذكور في بيئة رياضية محفزة وآمنة، لافتا إلى أن أجندة الصيف ستشكل محطة مهمة لاستمرار النشاط الرياضي، واكتشاف المواهب، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.

وأشار إلى أن الاتحاد سيواصل العمل مع شركائه لتطوير البرامج والخدمات، وتعزيز جودة المبادرات والبطولات، بما يواكب التوجهات المستقبلية للقطاع الرياضي، ويدعم طموحات الاتحاد في بناء قاعدة قوية ومستدامة لرياضة المصارعة في دولة الإمارات.