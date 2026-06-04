"فيفا" يعتمد تقنيات جديدة في مونديال 2026 لتعزيز التحكيم وتحليل الأداء

دالاس في 4 يونيو/ وام/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اعتماد مجموعة من الابتكارات التكنولوجية الجديدة خلال كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، بهدف تعزيز دقة القرارات التحكيمية وتطوير تحليل الأداء وتحسين تجربة الجماهير.

وكشف يوهانس هولزمولر، مدير الابتكار في "فيفا"، خلال مؤتمر إعلامي افتراضي أمس من المركز الدولي للبث في دالاس، عن أبرز التقنيات التي ستشهدها البطولة، وفي مقدمتها تقنية التسلل شبه الآلية المتقدمة التي ستستخدم للمرة الأولى في كأس العالم.

وأوضح أن التقنية الجديدة ستتيح إرسال حالات التسلل الواضحة مباشرة إلى حكام الساحة بدلاً من غرفة حكم الفيديو المساعد (VAR)، بما يسرّع عملية اتخاذ القرار داخل الملعب، مع استمرار مراجعة الحالات التقديرية المتعلقة بالتدخل في اللعب.

وأضاف أن جميع لاعبي المنتخبات الـ48 المشاركة سيخضعون لعمليات مسح ثلاثي الأبعاد لدمج صورهم الحقيقية والرقمية ضمن النظام، ما يعزز دقة القرارات ويحسن جودة الإعادات التلفزيونية ثلاثية الأبعاد.

وأعلن "فيفا" إطلاق برنامج "Football AI Pro" المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي سيوفر لجميع المنتخبات المشاركة أدوات تحليل متقدمة بصورة متساوية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى البيانات الفنية واستخلاص المعلومات المطلوبة بسرعة أكبر.

وأشار هولزمولر إلى تطوير كاميرات الحكام التي جرى اختبارها خلال كأس العالم للأندية 2025، بما يرفع جودة اللقطات المصورة ويمنح الجماهير رؤية أوضح للحالات التحكيمية.

وستعتمد البطولة أيضاً على 16 كاميرا تتبع بصري في كل ملعب، تنتج أكثر من 150 مليون نقطة بيانات في المباراة الواحدة، ما يتيح إعادة بناء المباريات بتقنية ثلاثية الأبعاد، ودعم قرارات حكام الفيديو، إضافة إلى توفير محتوى متطور للشركاء الإعلاميين وتعزيز قدرات برنامج "Football AI Pro".