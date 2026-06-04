"الوطنى الاتحادى" يبحث مع مسؤولة ألمانية القضايا والتطورات الإقليمية والدولية

أبوظبي في 4 يونيو/ وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم في أبوظبي، معالي زيراب غولار ، نائبة وزير الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

حضر اللقاء سعادة كل من أحمد مير هاشم خوري، وفاطمة علي المهيري، عضوا المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي تحظى باهتمام ودعم قيادتي البلدين وحكومتيهما، وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز آفاق التعاون الثنائي.

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والبناء على ما تحقق من شراكات ناجحة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين الصديقين، ويسهم في تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين نحو مزيد من التنمية والازدهار.

وتناول اللقاء عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التهديدات التي تستهدف أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، والاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات ودول الخليج والأردن، وما يترتب عليها من تداعيات وانعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن تأثيرها في الاقتصاد العالمي بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الدول لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، بما يسهم في حماية المصالح المشتركة وتعزيز السلم الإقليمي والدولي.

من جانبها، أعربت معالي زيراب غولار عن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة إدانتها للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي الدولة ومنشآتها الحيوية، ومشددة على أن هذه الاعتداءات تمثل تهديداً للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أكدت حرص جمهورية ألمانيا الاتحادية على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.