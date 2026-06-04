غباش يزور مركز الصناعات الإبداعية والابتكار في بلغراد

بلغراد في 4 يونيو/ وام/ زار معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق له، مركز الصناعات الإبداعية والابتكار في العاصمة الصربية بلغراد، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية صربيا .

والتقى معاليه خلال الزيارة ممثلي مكتب تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية، واطلع على أبرز المبادرات والمشروعات الهادفة إلى دعم التحول الرقمي والابتكار والصناعات الإبداعية.

واستعرض ممثلو مكتب تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية جهود جمهورية صربيا في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الذكية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الحديثة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات، إلى جانب دور التكنولوجيا والابتكار في دعم الاستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصادات الحديثة .

وتضمن برنامج الزيارة عرضاً تعريفياً بمركز الصناعات الإبداعية والابتكار، ومبادراته وبرامجه الرامية إلى دعم الصناعات الإبداعية والابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز البيئة الداعمة للشركات الناشئة والمشروعات التقنية والإبداعية .

كما اطلع معاليه خلال الجولة على المرافق التاريخية والصناعية التي يضمها المركز، واستمع إلى شرح حول دوره في الحفاظ على الإرث الصناعي الصربي وتحويله إلى وجهة ثقافية واقتصادية تعكس مسيرة التطور التي تشهدها مدينة بلغراد، بما يحافظ على قيمته التراثية والصناعية ويعزز دوره في دعم الصناعات الإبداعية والابتكار .

وأكد غباش أن ما تشهده العلاقات الإماراتية الصربية من تطور متواصل وشراكة متنامية يفتح آفاقاً واعدة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية وريادة الأعمال، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وشدد على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في الحفاظ على المواقع التاريخية وتطويرها بما يخدم التنمية الثقافية والاقتصادية، مشيداً بالجهود المبذولة في مشروع تطوير الركز الصناعي الذي يمثل نموذجاً يجمع بين المحافظة على الإرث التاريخي وتوظيفه لخدمة متطلبات المستقبل .

وأشاد غباش بما يمثله المركز من مشروع وطني رائد يجسد توجه جمهورية صربيا نحو الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز منظومة الابتكار والصناعات الإبداعية، مؤكداً أن بناء منظومات متكاملة للابتكار ودعم الكفاءات والمواهب وتمكين الشباب ورواد الأعمال أصبح من المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جاهزية الدول لمتطلبات المستقبل .

ويُعد المشروع أحد أبرز المبادرات الوطنية في جمهورية صربيا لإعادة تأهيل موقع تاريخي مهم وتحويله إلى مركز متكامل للصناعات الإبداعية والابتكار، حيث يضم مساحات عمل مشتركة ومراكز للتدريب والتطوير واستوديوهات للإنتاج الإبداعي وقاعات للفعاليات والمعارض .

وأوضح القائمون على المركز أن المشروع يشكل منصة متكاملة لدعم الاقتصاد الإبداعي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في تنمية بيئة الابتكار واستقطاب المواهب ورواد الأعمال وتطوير الصناعات المستقبلية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا .

وأشاروا إلى أن المركز يهدف إلى توفير بيئة محفزة للإبداع والتطوير وتعزيز دور الصناعات الثقافية والإبداعية في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة للشباب والمبتكرين، بما يعزز مكانة بلغراد مركزاً إقليمياً للابتكار وريادة الأعمال، ويدعم توجهات صربيا نحو بناء اقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة والتكنولوجيا .

ورافق الوفد سعادة أحمد برغش المنهالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية صربيا .

كما رافق معاليه خلال الزيارة وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي ضم سعادة كل من سعيد راشد العابدي، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وعائشة إبراهيم المري، وهلال محمد الكعبي أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.