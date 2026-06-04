انطلاق مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط 2026 بدبي

دبي في 4 يونيو/ وام/ انطلقت اليوم، في دبي فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط 2026، بمشاركة نخبة من المتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين والأطباء والأكاديميين والخبراء من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بهدف تعزيز ممارسات التغذية السريرية، وتطوير الرعاية الصحية متعددة التخصصات، وترسيخ نهج الرعاية المتمحورة حول المريض.

وأكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر، على الأهمية المتزايدة للتغذية السريرية في منظومة الرعاية الصحية الحديثة، مشيدةً بالمكانة التي تواصل دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخها كوجهة رائدة لتبادل المعرفة العلمية، والابتكار الصحي، والتعاون الطبي الدولي. وعقب مراسم الافتتاح، قامت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر، زارت خلالها عدداً من أجنحة الشركات المشاركة.

واستقطب المؤتمر، الذي يستمر يومين في فندق "إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي"، أكثر من 500 من المشاركين المتخصصين في القطاع الصحي من 15 دولة حول العالم، وأكثر من 70 متحدثاً ضمن 17 جلسة علمية تعنى بتطوير الممارسات القائمة على الأدلة في مجال التغذية السريرية، وتعزيز التبادل العلمي، وترسيخ التعاون بين مختلف التخصصات الصحية.

ويبرز الحدث المكانة المتقدمة التي بات يحظى بها كأحد أبرز المنصات العلمية المتخصصة في المنطقة في مجالات التغذية الوريدية والأنبوبية، والرعاية المتكاملة للمرضى، والابتكار في قطاع الصحة، والاتجاهات الحديثة التي تسهم في رسم مستقبل الرعاية الصحية القائمة على التغذية.

وينظم المؤتمر من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، وبالتعاون مع شعبة الإمارات للتغذية الوريدية والأنبوبية (UAESPEN) تحت مظلة جمعية الإمارات الطبية.

كما تشارك "فعاليات دبي للأعمال" بصفتها الشريك الرسمي لاستضافة الحدث، بما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات كوجهة رائدة للتعليم الصحي، والتبادل العلمي، والابتكار الطبي، والتعاون الدولي.

وقالت الدكتورة وفاء حلمي عايش، رئيسة مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط، ورئيسة شعبة الإمارات للتغذية الوريدية والأنبوبية (UAESPEN) ، في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر، إن الحدث يعقد هذا العام تحت شعار "الارتقاء بالتغذية الإكلينيكية: جسر يربط بين العلم، والتكنولوجيا، والرعاية المتمحورة حول المريض"، وهو شعار يعكس التحول الكبير الذي يشهده مجال التغذية الإكلينيكية، حيث أصبحت التغذية العلاجية عنصراً محورياً في تحسين النتائج السريرية، والارتقاء بجودة الحياة، ودعم التعافي، وتعزيز الرعاية الصحية المستدامة.

وشمل البرنامج العلمي لليوم الأول جلسات علمية وحلقات نقاشية وعروضاً علمية متخصصة تناولت أبرز المستجدات في مجالي التغذية السريرية والرعاية الصحية متعددة التخصصات.

وناقشت الجلسات العلمية التطورات المتعلقة بالعلاج بالتغذية الوريدية والأنبوبية، وأحدث المستجدات في تغذية مرضى العناية المركزة والحالات الحرجة، وتغذية الأطفال وحديثي الولادة، والتغذية في علاج الأورام وإدارة سوء التغذية، والسمنة والسكري والتغذية الدقيقة والصحة الأيضية، والدعم الغذائي في الحالات السريرية المعقدة، والتغذية المرتبطة بالجهاز الهضمي، والرعاية متعددة التخصصات المتمحورة حول المريض.

وسلط برنامج المؤتمر الضوء على تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحلول الصحية الرقمية، وأدوات تقييم التغذية المعتمدة على التكنولوجيا، لدعم اتخاذ القرارات السريرية وتعزيز مسارات الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض.

واستعرض الخبراء أحدث الإرشادات الغذائية القائمة على الأدلة، والابتكارات في مجال الدعم الغذائي للحالات الطبية المعقدة، ونماذج الرعاية التعاونية الهادفة إلى تعزيز التعافي، والحد من المضاعفات، وتحسين النتائج الصحية على المدى الطويل، وأكدوا على الدور المحوري المتزايد للتغذية في مجالات الوقاية من الأمراض، والعلاج، وإعادة التأهيل، وإدارة الحالات الصحية طويلة الأمد، مشددين على أهمية تعزيز التعاون بين الأطباء، وأخصائيي التغذية، والصيادلة، والممرضين، والباحثين، ومختلف الكوادر الصحية.

وتناولت النقاشات خلال اليوم الأول موضوعات إدارة السمنة، وعلاجات GLP-1، واستراتيجيات الرعاية الأيضية الحديثة، والتغذية المرتبطة بالجهاز الهضمي، والرعاية متعددة التخصصات للمرضى ذوي الاحتياجات الغذائية المعقدة.

ويوفر مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط 2026 منصة لعرض أحدث الأبحاث والتطورات العلمية الإقليمية والدولية في مجال التغذية السريرية، ويتضمن أكثر من 50 عرضاً للملصقات العلمية تستعرض دراسات بحثية، وتقارير حالات سريرية، ومستجدات علمية تسهم في تطوير علوم التغذية وتعزيز ممارسات الرعاية الصحية متعددة التخصصات.

ويتيح المؤتمر للمشاركين فيه الحصول على 28 ساعة تعليم طبي مستمر (CME) معتمدة من هيئة الصحة بدبي، بما يسهم في تعزيز فرص التطوير المهني المستمر للعاملين في القطاع الصحي.

وتشمل الجهات الداعمة للدورة الحالية للمؤتمر الجمعية الأمريكية للتغذية الوريدية والمعوية (ASPEN)، وجمعية الشرق الأوسط لطب التغذية والسمنة، والرابطة العمانية للتغذية والتغذية العلاجية، ونقابة أخصائيي التغذية الفلسطينيين، وجامعة بوليتكنك فلسطين، والجمعية الهندية للتغذية الوريدية والأنبوبية (IAPEN INDIA)، والجمعية العربية لتغذية الأطفال السريرية (ASPCN)، وجمعية الغذاء والتغذية الأردنية، والجمعية المصرية للتغذية الوريدية والأنبوبية، وجامعة الشارقة، وشعبة الإمارات للتغذية الوريدية والأنبوبية.

كما يحظى المؤتمر بدعم مجموعة من الشركاء والعارضين، من بينهم "نستله هيلث ساينس" و"إيلي ليلي" و"أبوت" و"فريزينيوس كابي" و"داتش ميديكال فود" و"نيوتريشيا".