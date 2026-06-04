جامعة الإمارات تناقش دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التعليم

العين في4 يونيو/ وام/ نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة في إطار احتفالاتها باليوبيل الذهبي، وتحت شعار "إرث عريق.. ومستقبل واعد" الجلسة السابعة من مبادرة "نقاشات أكاديمية" بعنوان: "الذكاء الاصطناعي: من الاستراتيجية إلى التطبيق"، بحضور سعادة الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز التحول الرقمي وترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي.

وأكد الرئيسي أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المرتكزات الأساسية في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى حرص جامعة الإمارات على توظيف التقنيات الحديثة لدعم جودة التعليم وتعزيز الابتكار وإعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وناقشت الجلسة آليات توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الاستراتيجية المؤسسية للجامعة، من خلال تطوير السياسات المؤسسية، وتعزيز الحوكمة، وبناء القدرات البشرية والتقنية، بما يدعم تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأكاديمية والإدارية.

كما استعرض المشاركون أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البيئة الأكاديمية، ودورها في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي والخدمات الجامعية، إلى جانب مناقشة التحديات والفرص المستقبلية، وأفضل الممارسات المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي.

وتأتي الجلسة ضمن سلسلة "نقاشات أكاديمية" التي تنظمها جامعة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز الحوار الأكاديمي وتبادل الخبرات حول القضايا المعاصرة والتوجهات المستقبلية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.