شرطة دبي تُشارك في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026

دبي في 4 يونيو / وام / تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، في فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026، الذي ينطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 7 يونيو الجاري، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي الرقمي بين مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الشباب المهتمين بالألعاب الإلكترونية.

وتشارك شرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتدريب وبالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، من خلال برامج وأنشطة توعوية تستهدف تعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية ورفع الوعي بمخاطر التواصل مع الأشخاص المجهولين عبر منصات الألعاب وغرف الدردشة، إلى جانب التحذير من المعاملات المالية الإلكترونية غير الآمنة وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية حفاظاً على الخصوصية وتجنباً لجرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.

كما تستعرض شرطة دبي خلال المهرجان عدداً من المبادرات التخصصية والتوعوية، وتخصص شاشة لعرض رسائل التوعية الخاصة بمنصة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية «e-Crime»، بما يدعم جهودها في تعزيز الأمن الرقمي وترسيخ جودة الحياة في المجتمع.

وتتضمن المشاركة تنظيم بطولات وفعاليات للرياضات الإلكترونية، إضافة إلى مناطق تفاعلية للألعاب وتحديات لمحاكاة سباقات السيارات، إلى جانب مشاركة فريق شرطة دبي للرياضات الإلكترونية في عدد من المنافسات والأنشطة المصاحبة للمهرجان.

وتشارك كذلك في قمة «صناع المستقبل للألعاب الرقمية» المقامة على هامش المهرجان، حيث تستعرض عدداً من مبادراتها التخصصية، فيما يقدم الملازم أول راشد العور، مبرمج ألعاب، محاضرة تتناول الفرص المهنية المتاحة في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية والمسارات الوظيفية والتخصصات المرتبطة بهذا القطاع المتنامي.