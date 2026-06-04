" الصحة" تفتح باب التسجيل في "مُعزّز 2026"

دبي في 4 يونيو/ وام/ أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من مشروع مراكز التسوق والمجمعات التجارية المعززة للصحة بدول مجلس التعاون لعام 2026 "مُعزّز"، وذلك حتى 30 يونيو الجاري.

وكشفت الوزارة عن نتائج المرحلة الأولى من المشروع ، الذي يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الوقاية داخل بيئات التسوق، وتحويلها إلى وجهات داعمة للسلوكيات الصحية، بما يعزز جودة الحياة.

ويهدف "معزّز" الذي أطلقه مجلس الصحة لدول مجلس التعاون والأمانة العامة عبر اللجنة المشتركة للمدن الصحية، إلى تمكين مراكز التسوق والمجمعات التجارية من المشاركة الفاعلة في تبني السلوكيات الصحية كنهج مستدام للزوار والعاملين فيها، عبر تطبيق معايير واضحة واشتراطات محددة تعزز الصحة العامة، وترفع الوعي المجتمعي، للتشجيع على اتباع سلوكيات صحية مستدامة.

ودعت الوزارة مراكز التسوق والمجمعات التجارية الراغبة في المشاركة بالمبادرة إلى التسجيل عبر الرابط (https://msurvey.government.ae/survey/Ministry_of_Health/zZ6)

وحصلت ثلاثة مراكز تسوق في الدولة على التصنيف الألماسي، وهو أعلى فئات الاعتماد الخليجي، بعد تحقيقها درجات تفوق 95% في معايير التقييم، وتشمل ، "سيتي سنتر الزاهية"، و"الرحمانية مول" بالشارقة، و"سيتي سنتر" بالفجيرة، تقديراً لتميزها في تطبيق منظومة متكاملة من المعايير الصحية، وتوفير بيئة آمنة وشاملة تدعم رفاه المتسوقين والعاملين.

وتأتي النتائج بعد تنفيذ الوزارة تقييماً وتدقيقاً على تطبيق معايير مراكز التسوق والمجمعات التجارية المعززة للصحة بدول مجلس التعاون، بالتعاون مع الشركاء في وزارة تمكين المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الشارقة الصحية، وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وهيئة الوقاية والسلامة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، إلى جانب إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، وبلدية الفجيرة، وغرفة التجارة والصناعة في الفجيرة.

وفي المرحلة النهائية، زار دولة الإمارات وفد خليجي يضم ممثلين من قطر والبحرين وعُمان للتدقيق الخارجي على مراكز التسوق المؤهلة والتحقق من استيفاء المعايير واستدامة الممارسات الصحية، في خطوة تعكس العمل الخليجي المشترك وتبادل الخبرات لتعزيز صحة المجتمع.

وتستند منهجية المشروع إلى ستة محاور تشمل، نمط الحياة الصحي، والتوعية، وجودة البيئة، والأمن والسلامة، والشراكة المجتمعية، وجودة الخدمات المقدمة للفئات ذات الأولوية، بما في ذلك توفير مرافق مهيأة مثل غرف الرضاعة ومناطق الاستراحة والممرات الآمنة، إلى جانب تطبيق معايير جودة الهواء وإدارة النفايات، وخطط الطوارئ وأنظمة السلامة.

وأكد سعادة الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن مشروع "معزّز" يجسد نهج دولة الإمارات في بناء منظومة صحية متكاملة تنطلق من الوقاية، وترتقي بجودة الحياة عبر تدخلات نوعية في الأماكن التي يتواجد فيها أفراد المجتمع بشكل يومي، موضحاً أن تحويل المراكز التجارية إلى مساحات داعمة للصحة يعكس قدرة الدولة على توظيف الشراكات بفاعلية، وتطوير نماذج مبتكرة تستجيب لمتطلبات الحاضر، تحقيقاً لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".